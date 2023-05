Müll-Lkw rollt fahrerlos abschüssige Straße hinab – Tiere kommen mit dem Schrecken davon

In Altwildungen rollt am Samstag ein fahrerloser Müll-Lkw eine Straße hinab. Der Lastwagen muss geborgen werden. Verletzt wird niemand.

Altwildungen – Ein außer Kontrolle geratener Müllwagen rollte am Samstagmorgen (20. Mai) auf abschüssiger Strecke im Hochweg in Altwildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) auf das Grundstück eines Wohnhauses. Der Fahrer war ausgestiegen, um beim Einladen der Abfallsäcke zu helfen, als der Dreiachser sich zu seiner gefährlichen Abfahrt in Bewegung setzte.

Der verzweifelt gestartete Versuch, auf das herrenlose Fahrzeug aufzuspringen, um es zu stoppen, scheiterte, weil der wagemutige Fahrer dabei stürzte. Nun walzte der stählerne Koloss einen Zaun nieder und durchquerte eine Wiesenfläche, bis er durch einen stabilen, alten Apfelbaum aufgehalten wurde.

Ein alter Apfelbaum stoppte die fahrerlose Irrfahrt des Lasters. © Bernd Kleinhans/pr

Müll-Lkw rollt fahrerlos abschüssige Straße hinab: Es gibt keine Verletzten

Ohne dieses massive Hindernis hätte der Zwischenfall weitaus schwerwiegendere Folgen zeitigen können. Nicht allein die Bewohner des zum Grundstück gehörenden Eigenheimes kamen mit dem Schrecken davon, sondern auch ihre vor Schreck ausbrechenden Schafe, die mithilfe von Nachbarn wieder in Obhut genommen wurden.

Die Bergung des Müllsammelfahrzeugs aus der abschüssigen Wiese gelang nur mit schwerem Gerät. Ein Bergefahrzeug zog den Müll-Lkw mittels Seilwinden auf den Fahrweg zurück. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Allerdings trug der betagte Apfelbaum gravierende Schäden davon. (Bernd Kleinhans)

