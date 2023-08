Gesangverein Eimelrod kann mit jungen Stimmen das Jubiläum planen

Von: Marcus Althaus

Der Gesangverein hat große Jubiläen vor Augen. Im nächsten Jahr feiern die Mitglieder ihr 125-jähriges Vereinsbestehen. Gleichzeitig kann der Ort Eimelrod auf eine 1000-jährige Geschichte zurückblicken. © WLZ-Media

Die Sommertour der Waldecker Bank und Waldeckischen Landeszeitung besucht elf Chöre im Waldecker Land und freut sich währenddessen auf viele musikalische und lustige Momente.

Unter dem Motto „Waldeck ist ganz Chor“ steht das Engagement der heimischen Sängerinnen und Sänger im Mittelpunkt. Die Sommertour sorgt für manch spielerische Herausforderung und Videoclips zu den schönsten Liedern der Chöre werden gedreht. Das Publikum kann online abstimmen und zu gewinnen gibt es auch wieder einiges (siehe Textende).

Diesmal führt der Weg durchs Waldecker Land das Sommertour-Team nach Eimelrod, wo die Männer des Gesangsvereins schon freudig warten. „Es ist einfach beeindruckend was gemeinsames Singen für eine Freude macht, bei euch merkt man das“, unterstreicht Patrick Böttcher, vom Sommertour-Team, nach einer musikalischen Kostprobe.

Zum Chor Gesangverein Eimelrod Gründung: 1899 Vorsitzende: Klaus Zieske, Chorleiter: Rüdiger Pfankuche Mitglieder: 85, davon 26 Aktive Kontakt: Klaus Zieske, Tel. 05632-922676 oder klauszieske@t-online.de

„Ich als Chorleiter des Chores sage immer wieder, dass es die einfachste Art ist mehrstimmig Musik zu machen. Man muss keine Noten kennen, nur seine Stimme schulen lassen, um gute und schöne Musik zu machen. Singen, so wird es immer wieder gesagt, ist gesund und hält jung. Außerdem ist es schön, dass Jung und Alt zusammensitzen, sich gegenseitig helfen und miteinander die gute Sache Musik unterstützen“, beschreibt Rüdiger Pfankuche. Der Chorleiter wirkt am kommenden 2. September seit insgesamt 33 Jahren beim Gesangverein in Eimelrod. Neben seinen musikalischen Qualitäten beweist er aber auch zeichnerisches Können.

Beeindruckt zeigt sich Patrick Böttcher von den begeisterten Sängern in Eimelrod und zieht seinen Hut. © WLZ-Media

Beim Lieder-Ratespiel, bei dem die Sänger 300 Euro der Waldecker Bank gewinnen können, zeigt Pfankuche sein Talent an der WLZ-Rätseltafel. „So einen Eisbecher habe ich aber noch nie gesehen“, scherzt zwar Patrick Böttcher. Doch die Gesangsbrüder erkennen in der Zeichnung ihres Chorleiters sofort den Titel „Himbeereis zum Frühstück“ und sichern sich damit die willkommene Spende der Waldecker Bank.

„Was den Eimelroder Männerchor ausmacht, ist die gute Mischung zwischen älteren erfahrenen Aktiven, sowie vielen jungen Sängern, die in den letzten Jahren dazu gewonnen wurden. Die gleiche Mischung gibt es auch im Vorstand“, so der Chorleiter. Auch um den Nachwuchs steht es im Chor gut.

Zur Sommertour Jeder teilnehmende Chor darf zwei Lieder singen, die professionell per Video aufgenommen werden und ab 18. August zur Online-Abstimmung unter www.wlz-online.de bereitstehen. Für die Teilnehmer gibt es viele tolle Preise, unter anderem ein Wochenend-Urlaub mit einem Wohnmobil, inklusive 1000 Kilometern, gespendet von Konrad in Bad Wildungen. Die Vereine bekommen als Dank ein veröffentlichtes Portrait, ein Video von der Aktion und eine Spende der Waldecker Bank in Höhe von 300 Euro.

„Wir haben in den letzten Jahren sehr viele junge Männer für den Chorgesang begeistern können. Wir vermissen eher die älteren erfahrenen Sängern, die die Chorliteratur beherrschten“, so Pfankuche. Der Verein freut sich über jeden, der mitsingen möchte. Die Übungsstunden sind jeweils montags ab 20 Uhr oder zu besonderen Anlässen nach Absprache. „Wir singen jegliches Liedgut, von der klassischen Männerchorliteratur über Evergreens und Kirchenlieder.“ In der Regel singt der Chor a cappella, manchmal aber auch mit Klavier.

Im Anschluss an den gelungenen Sommertour-Auftritt gab es vor der Pfarrscheune noch Leckeres vom Grill und ein Bierchen, um die Kehle in Schwung zu halten. Das sei wichtig, erklären die Eimelroder Sänger dem Sommertour-Team.

