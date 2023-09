Landauer macht als historischer Darsteller Geschichte greifbar

Von: Julia Janzen

In Uniform erklärt Christoph Behr jungen Interessenten, wie seine Ausrüstung – Fernglas und Nivelliergerät – funktioniert. © Privat

Er nimmt die Menschen mit auf eine Zeitreise – und das in Uniform und an historisch bedeutsamen Orten: Christoph Behr, gebürtiger Landauer, hat sich der Geschichtsvermittlung verschrieben. Immer wieder ist er bei Veranstaltungen und Festen dabei, um einen Einblick in das Kaiserreich zu ermöglichen. Zuletzt in luftiger Höhe in den Dolomiten.

Bad Arolsen-Landau - Fast 1000 Besucher waren es, die an einem Wochenende im August an die Felsformation Cinque Torri in den Dolomiten gekommen sind. An der Stelle verlief ab 1915 die Hochgebirgsfront. Und wie das Leben der Soldaten dort damals aussah, vermittelten der Landauer und rund 80 weitere Darsteller aus Deutschland, Italien, Slowenien und Österreich.

Dass die Akteure dabei Uniformen trugen, habe einen einfachen Grund, so Behr: „Die Leute sollten auf uns aufmerksam werden.“ Und so komme man schnell ins Gespräch. „Was haben Sie denn an“, sei eine der häufigsten ersten Fragen, sagt Behr. Daraus entspinne sich ein Gespräch, etwa fünf bis zehn Minuten. Schließlich will Behr die Besucher nicht mit Fakten erschlagen. Vielmehr will er neugierig machen auf die damalige Zeit, will die Besucher anregen, sich später noch einmal genauer mit dem Thema zu beschäftigen. Zum fünften Mal nahm er an der Veranstaltung teil. Mehrmals ist er jeden Sommer bei verschiedenen Events als historischer Darsteller vertreten. Und stets ist das Ziel des 46-Jährigen: Die Menschen, mit denen er spricht, sollen ein „Geschichtsverständnis entwickeln.“

„Einsatz“ in Südfrankreich: Geschichtsvermittler Christoph Behr aus Landau (rechts) mit den Darstellern Philippe, Anthony und Theo aus Frankreich sowie Jonathan aus Spanien. © Privat

Was dem hauptberuflichen Kurator am wichtigsten ist: historisch korrekte Fakten. Nichts an dem, was er erzählt, sei Fiktion, nichts sei ausgedacht. Entsprechend begreift sich der Experte für das Kaiserreich nicht als Rollenspieler und schon gar nicht als Kriegsdarsteller. Es geht ihm eher um das Gegenteil: Den Austausch fördern, Freundschaft über Ländergrenzen hinweg zu schließen. Dass es zwischen den Soldaten während des Ersten Weltkriegs einen Austausch gab, hat der studierte Museologe während seiner Recherchen oft festgestellt: „Am russischen Osterfest große Verbrüderung zwischen den Stellungen. Offiziere und Mannschaften kommen in Massen aus den russischen Gräben, darauf das gleiche bei uns. Austausch von russischem Kuchen und Ostereiern gegen deutsche Zigaretten und Schnaps“ habe Clausius, der Kommandeur des waldeckischen III. Bataillons des Infanterieregiments 83, im Frühjahr 1917 notiert. Damals kämpften junge Männer aus Waldeck in dem Krieg, seit 1914 dienten sie an der Ostfront. Es gebe viele Belege für den Austausch der gegnerischen Soldaten untereinander, man sei neugierig auf die anderen gewesen.

Eigens angefertigte Uniformen

Zu den sogenannten „83ern“ gehörte übrigens auch Behrs Urgroßvater Christian. Einige Fotos von ihm habe er, zudem Postkarten, die er von der Front nach Hause geschickt hatte. Allzu viele Dokumente gebe es aber leider nicht mehr. Immerhin: Erhalten geblieben ist noch die waldeckische silberne Verdienstmedaille mit Schwertern, die er seinerzeit verliehen bekam.

Bei der Produktion einer Dokumentation wirkte Behr in Jordanien mit. © Sibylle Herrmann/Archiv

Ebenso historisch korrekt wie die Daten und Personen, die Behr verkörpert, sind auch seine Uniformen. Zuhause in Baden-Württemberg hängen drei verschiedene in seinem Kleiderschrank, eigens angefertigt von einem Schneider. Die Textilien seien detailgetreu nachgebildet, Kunstfasern würden deshalb nicht verwendet. So will er den Originalen möglichst nah kommen. Gleiches gelte für sein Equipment. So besitzt er unter anderem ein Nivelliergerät aus dem Jahr 1905, zudem ein Fernglas von 1913. Waffen besitzt er nicht. „Ich bin kein Waffenträger“, sagt der Landauer. Auch deshalb verkörpert er gern den Archäologen Theodor Wiegand, der während des Ersten Weltkriegs ein Denkmalschutzkommando leitete.

Die Uniform des Archäologie-Offiziers trug Christoph Behr bereits bei einem Aufenthalt in Jordanien vor einigen Jahren, als das Königreich den 100. Geburtstag feierte. Dort wirkte er bei einem Dokumentarfilm mit. Doch nicht nur in der Theorie hat der 46-Jährige einen Bezug zur Archäologie: Während des Studiums gehörte er einem internationalen Team an, das mehrere Wochen Ausgrabungen am See Genezareth in Israel durchführte. Dort stieß er auf Spuren des deutschen Denkmalschutzkommandos, das auch im Nahen Osten aktiv war.

Auch als wissenschaftlicher Berater ist Christoph Behr aktiv, unterstützt Vereine und Gruppen beispielsweise beim Studium historischer Akten, berät aber auch Veranstalter von Reenactments. Allerdings nur für die Zeit bis 1918. „Ich grenze mich damit klar und eindeutig von späteren Entwicklungen ab.“ jj