Nach nassem Frühjahr leiden Pflanzen in Waldeck-Frankenberg wegen Trockenheit

Von: Susanna Battefeld

Braune Stellen: Besonders der Winterweizen leidet unter der Trockenheit, wie Matthias Eckel vom Kreisbauernverband Frankenberg hier auf einem Feld am Bärenbach in der Gemarkung Friedrichshausen zeigt. © Susanna Battefeld

Nach einem nassen Frühjahr leiden Pflanzen wegen Trockenheit. Getreide in Waldeck-Frankenberg droht jetzt die Notreife.

Waldeck-Frankenberg – Die Arbeit der Landwirte ist zunehmend von Wetterextremen betroffen: Während regennasse Böden im Frühjahr Aussaat und Düngung verzögert haben, droht dem Getreide aufgrund der bis Dienstag morgen anhaltenden Trockenheit jetzt die Notreife.

Auch die Heuernte leidet: Beim zweiten Schnitt vom Grünland sind nach Angaben von Matthias Eckel vom Kreisbauernverband Frankenberg Einbußen von 50 Prozent zu befürchten.

„Es hat seit 10. Mai keinen nennenswerten Niederschlag mehr gegeben“, sagt der Geschäftsführer und verweist auf die in der Messstation in Bottendorf bis Dienstag aufgezeichneten Daten des Deutschen Wetterdienstes. Das Wetter sei natürlich immer ein viel diskutiertes Thema in der Landwirtschaft. Aber selbst er habe nicht damit gerechnet, dass sich der Klimawandel so schnell „am eigenen Leib“ bemerkbar mache, räumt Eckel ein. „Was mich umtreibt ist, dass es in fünf der vergangenen sechs Jahre viel zu trocken war.“

Andrea Bohle (Kreisbauernverband Waldeck) © Stefan Hahn

Der fehlende Regen mache vor allem dem Getreide zu schaffen, weil die Pflanzen wegen des feuchten Frühjahres nur relativ kurze Wurzeln gebildet haben, die nicht in tiefere Bodenschichten reichen, erklärt Eckels Kollegin Andrea Bohle vom Kreisbauernverband Waldeck. „Deswegen machen sie jetzt besonders schnell schlapp.“ Der Weizen sei gerade in der Kernfüllungsphase – also in der Phase, in der sich das Korn in den Ähren ausbildet. „Durch die Trockenheit wird das Getreide notreif, die Körner bleiben kleiner“, ergänzt Eckel.

Je schlechter der Boden, desto höher sei der Schaden. Jeder Tropfen Regen sei hilfreich. Vor allem der erst im Frühjahr ausgesäte Mais benötige dringend Wasser und profitiere von Niederschlägen, sagt Eckel mit Blick auf die seit Montagnacht durchziehenden Gewitterfronten. „Für Getreide wie Wintergerste kommt der Regen allerdings zu spät.“

Auch das Grünland sei betroffen: „Der erste Schnitt war gut, aber beim zweiten können wir wegen der Trockenheit nur halb soviel Ertrag einfahren“, sagt Eckel. Es sei kaum Gras nachgewachsen.

Niederschlagsdefizit in Nordhessen

Durch die langanhaltende Trockenheit gibt es in Nordhessen derzeit ein Niederschlagsdefizit von 650 Millilitern pro Quadratmeter, sagt Matthias Eckel. Um das Defizit auszugleichen, müsste es ein ganzes Jahr lang durchregnen. Um dies zu verdeutlichen: „Auf einem Quadratmeter Fläche müsste dafür das Wasser 65 Zentimeter hoch stehen“, erläutert der Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes. Am Wassermangel habe auch das feuchte Frühjahr nicht viel geändert.