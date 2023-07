Gewaltfreies Handeln lernen: Verein bietet Männern Hilfe mit Anti-Aggressionstraining

Von: Marianne Dämmer

Hilfe gegen häusliche Gewalt: Albert Mungen und Sigrid Engelhard bieten Unterstützung für Männer für ein gewaltfreies Handeln. © Marianne Dämmer

Die „Behandlungsgruppe gegen häusliche Gewalt“ richtet sich an Männer ab 18 Jahren, die gegen Partnerinnen, Kinder oder andere Familienmitglieder Gewalt ausüben.

Waldeck-Frankenberg – Deutlich mehr Fälle häuslicher Gewalt wurden vergangenes Jahr in Deutschland gemeldet: 240 547 Opfer wurden gezählt – 8,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 80 Prozent der Opfer waren Frauen, 78 Prozent der Tatverdächtigen Männer. In Waldeck-Frankenberg weist die Kriminalstatistik 2022 insgesamt 200 Fälle häuslicher Gewalt aus, 19 Fälle weniger als 2021.

Nach wie vor sei ein geändertes Anzeigeverhalten festzustellen, heißt es in der Kriminalstatistik. Mehr Fälle würden, auch durch die stärkere öffentliche Thematisierung und mehr Beratungs- und Hilfsangebote, angezeigt. Dennoch sei von einem erheblichen Dunkelfeld auszugehen.

„Es gibt einen großen Bedarf, Gewalt in der Partnerschaft und Familie ist leider immer wieder Thema“, sagt Sigrid Engelhard. Sie leitet das Korbacher Büro der Bewährungshilfe im Landgerichtsbezirk Kassel. „Deshalb bin ich so froh, dass wir die ,Behandlungsgruppe gegen häusliche Gewalt‘ anbieten können – sie ist einmalig in ganz Nordhessen“, unterstreicht sie. Zumal die Teilnehmer dafür nichts bezahlen müssen, finanziert werde der Kurs durch das Hessische Ministerium der Justiz und durch verhängte Bußgelder des Amtsgerichtes, erklärt Sigrid Engelhard.

Die „Behandlungsgruppe gegen häusliche Gewalt“ richtet sich an Männer ab 18 Jahren, die gegen Partnerinnen, Kinder oder andere Familienmitglieder Gewalt ausüben. „Die Täter lernen, gewaltfrei zu handeln, ob in Konfliktsituationen, in der Partnerschaft oder der Familie“, erklärt Albert Mungen. Er ist seit mehr als 30 Jahren hauptamtlicher Bewährungshelfer beim Landgericht Köln und freiberuflicher Anti-Aggressivitäts- und Coolnesstrainer sowie Mediator in Strafsachen.

Zwölf Plätze gibt es seit 2020 und es sei zu jeder Zeit möglich, in das Programm einzusteigen. „Da nicht alle Teilnehmer immer zu jedem Treffen kommen können, handhaben wir die Zahl großzügig – wer Hilfe braucht, dem wird geholfen, denn die Leute kommen oft aus akut problematischen Verhältnissen“, sagt Mungen. In 27 Treffen im Jahr wird den Männern Unterstützung für gewaltfreies Handeln geboten – in Gruppen- und Einzelbehandlung lernen sie, mit alltäglichen wie kritischen Situationen adäquat und differenziert umzugehen. Die Treffen finden freitagabends oder samstagvormittags im Sozialraum im Amtsgericht Korbach statt.