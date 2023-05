Glasfaser-Ausbau: Noch viel Skepsis in Waldeck-Frankenberg

Von: Philipp Daum

Firmen wie Goetel verlegen in Waldeck-Frankenberg Glasfaserleitungen bis in die Privathaushalte. Viele Bürger zögern aber noch, da sie skeptisch sind und Bauarbeiten auf ihren Grundstücken nötig sind.

Waldeck-Frankenberg – Glasfaserleitungen statt Kupferkabel, Internet-Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Mbit/s statt 100 Mbit/s: Deutschlandweit sind gerade etliche Telekommunikations- und Internetanbieter dabei, Glasfaser bis in die Privathaushalte zu legen. Das haben zuletzt auch zahlreiche Menschen in Waldeck-Frankenberg gemerkt – vor allem die Firma Goetel aus Göttingen wirbt dafür.

Bisher sind viele Bürgerinnen und Bürger aber noch unsicher. Das erfuhr unsere Zeitung aus Gesprächen mit Bewohnern und Ortsvorstehern. Die von Goetel benötigten 40 Prozent bei der Anzahl der zu versorgenden Hausanschlüsse – vor allem in Orten im Waldecker Land – ist deshalb häufig bis Fristende nicht erreicht.

„Skeptisch sind meist ältere Menschen, deren Kinder das Elternhaus nicht übernehmen wollen. Warum soll ich noch was machen, wenn das Haus nach unserem Tod eh verkauft wird? Diese Frage höre ich oft“, berichtet Markus Knauer, Ortsvorsteher in Schmittlotheim. Beim Glasfaserausbau seien zudem Bauarbeiten auf dem eigenen Grundstück nötig. „Auch deshalb überlegen viele, ob sich der Aufwand lohnt.“

Für Knauer steht fest, dass Glasfaser nötig ist. „Die Datenmengen, die im Internet verarbeitet werden, sind schon jetzt groß und werden immer größer. Glasfaser ist das zuverlässigste Übertragungsmedium. Wir werden auf dem Land wahrscheinlich keine zweite Chance mehr für diese wichtige Zukunftstechnik bekommen. Das sehen auch alle anderen Ortsvorsteher in Vöhl so“, sagt er mit Blick auf die Firma Goetel.

Diese hat zuletzt vor allem in der Großgemeinde Akquise betrieben und will in weiteren Regionen des Kreises einen kostenlosen Glasfaseranschluss bis ins Haus anbieten, wenn dieses nicht weiter als 20 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist. Vor Baubeginn ist allerdings schon der Abschluss eines 24-Monatsvertrags mit einem Internettarif von Goetel nötig, was bisher auch für Zurückhaltung bei vielen Menschen sorgt.

Hinzu kommt: Bei einigen Glasfaser-Projekten von Goetel gab es zuletzt Probleme. Auf Online-Bewertungsportalen werden der Firma schlechte Noten bezüglich ihres Kundenservices ausgestellt. Zur Kritik sagt Goetel-Geschäftsführer Daniel Kleinbauer unter anderem: „Wir können zusichern, dass wir besser geworden sind. Was wir allerdings nicht versprechen können, ist, dass explizit beim Baugeschäft alles reibungslos vonstatten geht.“