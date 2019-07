Grenzgang in Wollmar: Festwirt und Brauerei stehen fest

Mitglieder des Festausschusses für den Grenzgang 2020 in Wollmar haben mit dem Festwirt und der Brauerei Bosch auf die Vertragsunterzeichnung angestoßen; (vorne von links) Mario Holzapfel (2. Vorsitzender Grenzgangsverein), Festwirt Julian Dielenhein, Stefan Schmidt (Bosch-Brauerei) und Grenzgangsvorsitzender Klaus-Peter Fett.

Es dauert zwar noch 14 Monate, bis in Wollmar nach sieben Jahren wieder Grenzgang gefeiert wird. Doch schon seit etwa zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für das Traditionsfest.

Der Festausschuss hat jetzt die nächsten Entscheidungen getroffen und die Verträge mit Festwirt und Brauerei unterschrieben: Julian Dielenhein, selbständiger Unternehmer aus Korbach-Nieder-Ense, wird an den fünf Festtagen vom 3. bis 7. September 2020 der Festwirt sein und für die Bewirtung der Gäste mit Essen und Getränken sorgen. Das Bier kommt von der Bosch-Brauerei aus Bad Laasphe. Dielenhein kümmert sich auch um das Festzelt und die Schausteller.

„Wir wollten Essen und Getränke erst separat vergeben, haben aber keine Rückmeldungen auf die Ausschreibung bekommen“, berichtete Mario Holzapfel, der stellvertretende Vorsitzende des Grenzgangsvereins. Wichtig sei den Wollmarern, „nicht so viel selbst machen zu müssen“, sagte Holzapfel. „Wir sind bei dem Fest schon genug eingebunden.“

Julian Dielenhein hat schon Schützenfeste, Karnevalsfeiern und Oktoberfeste veranstaltet, berichtete er anlässlich der Vertragsunterzeichnung in der Alten Schule am DGH, wo auch der Grenzgangsverein seinen Sitz hat. Für den Grenzgang in Wollmar werde er mit der Hallenberger Theken-GbR zusammenarbeiten, um das Personal zu stellen. Das Fleisch für das Fest wird die ortsansässige Metzgerei Wagner liefern.

„Wir wollen regional bleiben. Ich denke, wir haben eine gute Wahl getroffen“, sagte Vorsitzender Klaus-Peter Fett. „Der Festwirt wird uns einige Arbeit abnehmen.“

„Es gibt auf dem Markt nicht mehr viele Festwirte“, sagte Stefan Schmidt, Außendienstmitarbeiter der Bosch-Brauerei. Und in Wollmar sei die Veranstaltung noch komplexer als anderswo, weil nicht nur im Zelt auf dem Festplatz gefeiert wird, sondern auch auf den Frühstücksplätzen an der Grenze und beim stehenden Festzug im Dorf. „Das kann nicht jeder Festwirt und jede Brauerei leisten“, sagte Schmidt.

Der Festausschuss rechnet zum Grenzgang im nächsten Jahr wieder mit mehr als 10 000 Besuchern – beim letzten Mal 2013 seien allein beim Festzug 5000 zahlende Gäste gewesen, berichtete Mario Holzapfel. Auch diesmal wollen die Wollmarer an den fünf Tagen wieder einiges auf die Beine stellen. „Die Ausschüsse tagen, es fruchtet schon“, sagte Grenzgangschef Klaus-Peter Fett und verspricht: „Wir werden wieder was Schönes daraus machen.“

Das Programm

Donnerstag, 3. September 2020: Totenehrung; Festkommers im Festzelt, offizielle Eröffnung des Grenzgangs. Freitag, 4. September 2020: 1. Lauftag entlang der Grenze, Frühstücksplätze Münchhausen (B 236) und Niederasphe/Oberasphe (Hochbehälter); am Abend Musik und Tanz im Festzelt.

Samstag, 5. September 2020: 2. Lauftag, Frühstücksplatz Laisa (Gellerschborn); Umtrunk im Pfuhl bei Berghofen; am Abend Musik und Tanz im Festzelt.

Sonntag, 6. September 2020: Stehender Festzug im Dorf mit „Schauplatz der Geschichte“ (historische Aufführung); am Nachmittag gemeinsamer Marsch ins Festzelt; am Abend Musik und Tanz im Festzelt.

Montag, 7. September 2020: Frühschoppen.

„Das alles ist nur möglich, wenn alle Haushalte, alle Generationen und alle Vereine mitziehen“, sagt Vorsitzender Klaus-Peter Fett über das Programm. In Wollmar sei das Engagement vorhanden, die Traditionen würden in den Familien weitergegeben. „Wir können noch mit bis zu vier Generationen etwas darstellen“, sagt Fett über den Stehenden Festzug am Sonntag. Die Besucher könnten sich auf Tracht, Traditionen und Handwerkskünste freuen. „Und wer uns kennt, weiß, dass das keine Verkaufsveranstaltung wird.“

Details des Programms würden derzeit erarbeitet, etwa die Festkapellen. Die acht Grenzgangsburschen wurden bereits im vergangenen Jahr bestimmt. Sie werden Wollmar im August beim Grenzgang in Biedenkopf erstmals repräsentieren.