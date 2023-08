Korbach: Drache „Grisu“ tröstet kurzzeitig im Auto eingeschlossenes Kleinkind

Von: Thomas Kobbe

Die Feuerwehr Korbach war am Mittwochnachmittag zweimal gefordert. © Symbolfoto: Feuerwehr Korbach

Der Löschzug der Korbacher Kernstadtwehr rückte am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in die Altstadt aus. Besorgte Anwohner und Passanten hatten einen Notruf abgesetzt, da aus einer Wohnung der Alarmton eines Rauchwarnmelders zu hören war.

Korbach - Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren bereits auf der Anfahrt besonders sensibilisiert, da sich der Einsatzort in einer der ältesten Gassen der Altstadt befand: die Violinenstraße.

Schnell konnte die betroffene Wohnung lokalisiert werden. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht mehr erforderlich. Die Bewohner waren mittlerweile zurückgekehrt und fanden einen defekten Rauchwarnmelder vor.

Die Feuerwehr erinnert in diesem Zusammenhang daran, die in den engen Altstadt-Gassen geltenden Halteverbote unbedingt einzuhalten. Nur so können die Einsatzfahrzeuge schnell an die jeweilige Einsatzstelle herangeführt werden.

Nur wenige Minuten nach Einsatzende erfolgte gegen 17 Uhr die Anforderung des Hilfeleistungszuges. Ein Kleinkind war in einem im Westwall abgestellten Fahrzeug versehentlich eingeschlossen. Nachdem die Eltern vergeblich versucht hatten, das Fahrzeug zu öffnen, setzten sie den Notruf ab.

Auch hier konnten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte schnelle Hilfe leisten. Mit technischem Gerät konnte die Fahrzeugtüre rasch und ohne Beschädigung geöffnet werden. Eltern und Kind waren sichtlich erleichtert, nachdem sie sich wieder in den Arm nehmen konnten. Das zweijährige Kind bekam von der Feuerwehr noch einen kleinen Plüsch-Drachen geschenkt. Grisu, der kleine Feuerwehrdrache, tröstet und sorgte auch in diesem Fall wieder für eine schnelle Beruhigung. red/tk