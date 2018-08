Im Alter das Leben genießen

Löhlbach. Die Menschen sollen sich bei uns geborgen und wohl fühlen. Wir pflegen, wie wir selbst gepflegt werden möchten“, sagt Reinhard Diedrich, Geschäftsführer des Seniorenpflegeheims „Löhlbacher Hof“ in der Wildunger Straße 2 in Löhlbach.

Deshalb hat er in das Pflegeheim für ältere Menschen im Herzen des Dorfes in den vergangenen Monaten noch einmal viel Geld investiert – unter dem Strich 2,5 Millionen Euro. „Für ein Haus mit Hotelcharakter“, wie Diedrich gerne sagt – für ihn ist es bereits die vierte Erweiterung in den vergangenen 20 Jahren.

Der Erfolg kann sich sehen lassen: Innerhalb von knapp anderthalb Jahren entstand im mit knapp 1400 Einwohnern größten Ortsteil der Gemeinde Haina-Kloster ein stattlicher Anbau an das bestehende Gebäude, der Gesamtkomplex verfügt nun über insgesamt 79 Pflegeplätze – davon 41 Einzelzimmer und 19 Zweibett-Zimmer. Die Einzelzimmer im Neubau sind alle genau 25 Quadratmeter groß.

Großes Sommerfest für Bewohner und Besucher

Die Fertigstellung und die Inbetriebnahme erfolgten schon im vergangenen Frühjahr. Jetzt soll der Erweiterungsbau mit dem schönen Namen „Kirchberg“ seiner Bestimmung übergeben werden – und zwar mit einem Sommerfest für die Bewohner und auch für die ganze Bevölkerung am kommenden Sonntag, 12. August, ab 14 Uhr.

Auf dem Programm stehen geführte Hausbesichtigungen, herzhaftes Essen und kühle Getränke, zudem ein Kuchenbüfett und natürlich auch Kaffee. Weiterhin werden kostenlose Messungen des Blutdrucks und des Blutzuckers angeboten. Ferner gibt es eine Tombola mit tollen Preisen – und für die musikalische Unterhaltung wird das Blechensemble „Holzlos glücklich“ sorgen. „Wir freuen uns auf ein schönes Fest“, sagen Bauherr Reinhard Diedrich, Heimleiterin Silke Wickert und Pflegedienstleiterin Jana Pospisil.

Selbstbestimmt leben

„Der Erweiterungsbau Kirchberg wurde barrierefrei an den Bestand angebunden, es wurde nahtlos angebaut", stellte Geschäftsführer Reinhard Diedrich den Anbau jetzt voller Stolz vor. Unter dem Strich sei eine zusätzliche Fläche von rund 1100 Quadratmetern entstanden – auch mit Restaurant, Therapiebereich, gerontopsychiatrischem Bereich sowie Raum für medizinische Fußpflege und Friseur: „Jeder Bewohner hat monatlich einen Termin bei der Fußpflege und auch beim Friseur", erklärt der Geschäftsführer den Wohlfühlaspekt in seinem Haus. Besonders großer Wert werde zudem auf die therapeutische Betreuung gelegt, informiert der Geschäftsführer: „Bei uns haben die Bewohner auch eigene Koch- und Backmöglichkeiten."

Das Heim ist eine Herzensangelegenheit

„Die Wohlfühl-Atmosphäre im Löhlbacher Hof ist für uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Reinhard Diedrich. Die Räume in der Einrichtung sind hell und freundlich, überall herrscht ein familiäres Klima. Und überall gibt es bequeme Sitzmöglichkeiten als Rückzugsbereich für die Senioren – auch im neu gestalteten und großzügig angelegten Außenbereich. Nicht zu vergessen: In dem Seniorenheim, das früher einmal ein Hotel war, gibt es auch drei Aufzüge. „Ein weiterer wird noch angebaut“, informiert der Geschäftsführer in diesem Zusammenhang.

Umbau im Stammhaus

In punkto Bauen: Im Löhlbacher Hof wurde in den vergangenen Monaten nicht nur ein Anbau geschaffen, auch im „Stammhaus“ wurde bereits kräftig umgebaut – beispielsweise wurde der Empfang im Altbau komplett neu gestaltet. „Dort sind die Arbeiten aber noch nicht komplett abgeschlossen“, informierte Diedrich.

Beim Start 1997 seien im Löhlbacher Hof einmal 20 Arbeitsplätze angedacht gewesen, erinnert sich Reinhard Diedrich. Heute hat sein Haus mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 4500 Quadratmetern bereits 75 Beschäftigte – von den Reinigungskräften bis zum Pflege- und Therapiepersonal. Und weitere Mitarbeiter werden noch gesucht, vor allem Pflegekräfte. (mjx)