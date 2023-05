Grundschule Goddelsheim legt mit Landwirten Blühstreifen an

Von: Marianne Dämmer

Aussaat-Aktion: Hendrik und Werner Kutz (oben, von links) erklärten den Grundschülern, wie sie die Samen ausbringen sollten. © Marianne Dämmer

Auf einem Feld von Hendrik und Werner Kutz, unweit der Grundschule gelegen, haben Goddelsheimer Grundschüler gemeinsam einen Blühstreifen angelegt.

Lichtenfels-Goddelsheim – Blühpflanzen säen, Kartoffeln in die Erde bringen, Bauernhöfe besuchen – auf dem Weg zur Naturparkschule gibt die Grundschule Goddelsheim Themen rund um Natur, Landwirtschaft, Forst und nachhaltige Entwicklung einen wichtigen Stellenwert – in Theorie und Praxis. Nachdem an der Goddelsheimer Grundschule im Herbst mit Einsatz der Eltern ein Schulgarten angelegt wurde und die Kinder vergangenen Monat beim „Naturputztag“ die Landschaft wiederholt von Müll befreit haben, stand diese Woche die Landwirtschaft in Mittelpunkt.

Auf einem Feld von Hendrik und Werner Kutz, unweit der Grundschule an der Korbacher Straße gelegen, haben sie gemeinsam einen Blühstreifen angelegt, der im Sommer für reichlich Bienen- und Insektennahrung sorgen soll. Hendrik Kutz und sein Vater betreiben einen landwirtschaftlichen Betrieb, den sie vor wenigen Jahren auf ökologischen Landbau (Bioland) umgestellt haben. Der Hauptfokus liegt auf der Legehennen-Freilandhaltung. Um den geschlossenen Kreislauf im Bioackerbau zu gewährleisten, halten sie unter anderem auch Bullen.

Fleißig haben die Grundschülerinnen und -schüler die Samen ausgebracht. © Marianne Dämmer

Für die Aussaat-Aktion haben sie eine Samenmischung für Trachtpflanzen gewählt, also für Blühpflanzen, die besonders reichhaltig an Nektar und Pollen und damit wertvoll für Bienen und Insekten sind. „Die Pflanzensamen sind so ausgewählt, dass vom Frühjahr bis zum Herbst immer etwas blüht. Dazu gehören unter anderem Sonnenblumen, Asternarten, Rot- und Weißklee und Luzerne“, erklärt Seniorchef Werner Kutz.

Rund drei Meter breit und 200 Meter lang ist der Streifen, auf dem die Kinder der Grundschule die Samen ausgebracht haben; jeder erhielt zuvor zwei Becher voller Samen. Später am Tag hat Werner Kutz die Fläche mit dem Striegel leicht eingezogen – schon bald wächst es grün und bunt neben dem großen Feld, wo sich die Sommergerste schon zeigt. Zeitgleich informierte der Goddelsheimer Imker Kevin Kastens an seinem mobilen Lehrbienenstand über Leben und Arbeiten der Honigbienen.

Der Goddelsheimer Imker Kevin Kastens erklärt am mobilen Bienenstand das Leben und Wirken der Honigbienen. © Marianne Dämmer

Kinder der Goddelsheimer Grundschule haben bereits den Bio-Schweinestall von Familie Ibing und die Milchviehhaltung von Landwirt Schultze in Rhadern sowie den Bauernhof Stracke in Goddelsheim besichtigt, diese Woche haben zwei Klassen außerdem den Hühnerstall von Landwirt Kutz besucht und weitere Kinder pflanzten zusammen mit Landwirt Schott Kartoffeln, die dann im Herbst nach Möglichkeit auch teils gemeinsam geerntet und bei einem Kartoffelfeuer genossen werden sollen, erklärt Schulleiterin Carina Scharlach.

Auch Aktionen mit dem Naturpark Kellerwald-Edersee gehören zum Jahresprogramm der Grundschule. Die Themen würden im Unterricht jeweils vor- und nachbereitet – und das Gedeihen der Pflanzprojekte soll das ganze Jahr über verfolgt werden, betont Carina Scharlach und dankt den Landwirten für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit. Im Sommer ist das „Probejahr“ um, dann hofft die Grundschule auf Übergabe des Prädikats „Naturparkschule“. (Von Marianne Dämmer)