Gute Aussichten im Handwerk: Trotz Unsicherheiten erwarten Betriebe viele Aufträge

Von: Stefanie Rösner

Blicken zuversichtlich nach vorne: Betriebsinhaber Philipp Müller (Zweiter von rechts), beim Pressegespräch mit (von links) Kai Bremmer (Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft), Kreishandwerksmeister Ulrich Mütze und Kammer-Präsident Frank Dittmar. © Stefanie Rösner

Das Geschäftsklima im Handwerk entwickelt sich im Durchschnitt gut. Trotz Unsicherheiten in Gesellschaft und Wirtschaft blicken die Betriebe zuversichtlich nach vorne.

Waldeck-Frankenberg – Die Ergebnisse des Konjunkturberichtes der Handwerkskammer erläuterte Frank Dittmar, Präsident der Handwerkskammer Kassel, bei einem Pressegespräch im Betrieb Müller Holzbau in Vöhl-Marienhagen.

Für die Umfrage sind in diesem Frühjahr 810 Betriebe aus Nord-, Ost- und Mittelhessen befragt worden. 260 von ihnen haben geantwortet. Die Ergebnisse hätten überrascht, berichtet Dittmar.

Die Einschränkungen durch Corona, die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und Materialknappheit zählten in den vergangenen Monaten zu den größten Herausforderungen, die die Konjunktur teilweise ausgebremst hatten, sagte Frank Dittmar. Nun kämen weitere Indikatoren hinzu wie die Inflation, steigende Zinsen und Konsumzurückhaltung. Vor allem im Hochbau sei eine große Verunsicherung festzustellen. „Private Bauherren sind nahezu nicht mehr am Markt.“ Trotz alledem spürten die Betriebe, dass die Nachfrage nach ihren Leistungen leicht anziehe. „Das Handwerk ist positiv unterwegs. Die Leute investieren wieder.“

Sorgenkind Nahrungsmittelhandwerk

Diese Trends gelten für Waldeck-Frankenberg genauso wie für den gesamten Bezirk der Handwerkskammer, bestätigte Kreishandwerksmeister Ulrich Mütze. Ein „Sorgenkind“ sei auch hier das Nahrungsmittelhandwerk. Hohe Energiekosten, mehr Konkurrenz im Lebensmittelhandel und Kaufzurückhaltung machten es besonders den Fleischern und Bäckern schwer. Bis zum Sommer werden aus diesem Gewerk alleine in Waldeck-Frankenberg fünf Betriebe schließen, berichtete Kai Bremmer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Häufig finden die Inhaber keinen Nachfolger.

Das Thema Fachkräftemangel kennt Philipp Müller hingegen nicht. Der Inhaber von Holzbau Müller beschäftigt fünf Arbeitskräfte. Seit der Übernahme des Betriebes in Marienhagen von seinem Vater hat er vier Mitarbeiter eingestellt, davon drei gelernte Fachkräfte. Das zufriedenstellende Geschäftsklima spiegelt sich auch in seinem Betrieb wider. Bei Holzbau Müller ist die Auftragslage gut. Philipp Müller plant einen Firmenumbau mit energetischer Sanierung der eigenen Halle. Das ist es auch, was die Kunden stark nachfragen: Sie wollen nachhaltig aus- und umbauen.