Waldeck-Frankenberg: Schulhöfe sollen klima- und bewegungsfreundlicher werden

Von: Philipp Daum

Am Wildunger Gustav-Stresemann-Gymnasium geschieht bereits, was alle Kreistagsfraktionen außer der AfD befürworten: der Schulhof wird umgebaut und umgestaltet, auch um angesichts des Klimawandels mehr Pflanzen anzusiedeln, so mehr Schatten während der Pausen zu spenden und ein angenehmeres Kleinklima zu schaffen. © Matthias Schuldt

Die Schulhöfe in Waldeck-Frankenberg sollen noch klima- und bewegungsfreundlicher werden. Dafür soll der Landkreis konkrete Standards entwickeln.

Waldeck-Frankenberg – Diesen Vorschlag hatten Grüne, FDP und FWG in der vergangenen Kreistagssitzung eingebracht. Außer der AfD stimmten alle Fraktionen für den Antrag, der nun in den kommenden Wochen in den Ausschüssen beraten wird.



Im Kern geht es darum, dass der Landkreis zunächst eine Prioritätenliste aufstellt – hierbei soll unter anderem die Frage geklärt werden, welche Schulhöfe in Waldeck-Frankenberg am dringendsten klima- und Bewegungsfreundlicher gestaltet werden sollten. Für Grüne, FDP und FWG ist es wichtig, dass die jeweiligen Schulgemeinden aktiv einbezogen werden, schließlich gehe es auch um etwaige Baumaßnahmen auf den Schulhöfen. Der Landkreis soll für die Umgestaltung der Schulhöfe Geld aus dem Kreishaushalt bereitstellen und sich gleichzeitig beim Land Hessen um finanzielle Unterstützung bemühen – hierfür sei das Förderprogramm zur Klimaanpassung genau richtig.



„In Zeiten des Klimawandels mit zunehmenden Extremwetter-Ereignissen, wie beispielsweise Hitzewellen und Starkregen, wird es immer wichtiger, Maßnahmen zur Klimawandelanpassung zu ergreifen. Der Schulhof bietet hier einige Möglichkeiten“, betonen Grüne, FDP und FWG in ihrem Antrag. Angefangen bei der Entsiegelung von Flächen, damit der Boden Regenwasser und CO2 aufnehmen könne, über das Anpflanzen von Bäumen, um ein besseres Mikroklima zu schaffen und Schatten zu spenden, bis hin zur Begrünung der Fassaden für ein besseres Raumklima sei vieles machbar. Wenn zusätzlich noch Raum für Natur geschaffen werde – etwa mit Wildblumenwiesen, Totholz, Insektenhotels oder Teichen – werde auch ein Beitrag zum Erhalt der Biodiversität geleistet.



„Unsere Hauptziele sind eine hitzemildernde Gestaltung der Schulhöfe in Waldeck-Frankenberg, die Bewegungsförderung und der Klimaschutz“, erläuterte Dr. Ulrich von Nathusius (Grüne). Umweltbildung und Regenwasserrückhaltung seien weitere wichtige Punkte.



Wie wichtig mehr Bewegung aus Sicht von Grünen, FDP und FWG in den Pausen ist, machte Dr. Ulrich von Nathusius bei der Begründung des Antrags für klima- und bewegungsfreundlichere Schulhöfe in Waldeck-Frankenberg deutlich. „Sportlehrer und Mediziner stellen zunehmend einen Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen fest mit allen damit zusammenhängenden gesundheitlichen Problemen.“

Natürlich könnten Schulen alleine den Mangel nicht beheben. Sie könnten aber Teil der Lösung sein, indem sie attraktive und zur Bewegung einladende Spielmöglichkeiten auf den Schulhöfen anbieten.

Mit Blick auf den Hitzeschutz können laut von Nathusius Beschattungen und Begrünungen von Gebäuden sowie von Bereichen auf den Schulhöfen die Temperaturen merklich senken. „Die Sommer in den vergangenen zwei Jahrzehnten sind länger und heißer geworden“, sagte der Kreistagsabgeordnete der Grünen. Was den Klimaschutz angehe, sei jeder Baum und jeder Strauch mehr, der CO2 binde, ein Stückchen Klimaschutz.

„Bewegungsmangel gilt immer noch als hoher Risikofaktor – ganz speziell durch die Pandemie verschärft. Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu fördern, sollte stets hohe Priorität haben“, sagte Sieglinde Peter-Möller (SPD). Einige Schulhöfe im Kreis seien bereits bewegungsfreundlicher geworden. „Wegen des gestiegenen Umweltbewusstseins wurden sie auch klimafreundlicher und naturnäher gestaltet“, sagte die SPD-Kreistagsabgeordnete.

Die angesprochene Umgestaltung der Schulhöfe sei aber meist kein einfaches Unterfangen, schließlich hielten sich auf meist engem Raum hunderte Schülerinnen und Schüler gleichzeitig auf.

„Gut durchdachte Planungen sind unabdingbar, da überall unterschiedliche Voraussetzungen vorliegen. Standards helfen dabei nicht unbedingt weiter, jede Schule braucht ihr individuelles Konzept“, sagte Sieglinde Peter-Möller. Die SPD halte das Vorhaben für wichtig. Allerdings müsse es angesichts seiner Komplexität in den Ausschüssen intensiv besprochen werden – auch was die Finanzierung angehe.

Timo Hartmann (CDU) sagte, dass die von Grünen, FDP und FWG angedachten Maßnahmen zum Klimaschutz recht kostspielig werden könnten. Die CDU stehe dem Thema generell offen gegenüber. „Wir müssen uns das alles aber im Detail anschauen und auch konkret über Zahlen sprechen“, so Hartmann.

Bastian Belz (FDP) wies in diesem Zusammenhang auf die guten Fördermöglichkeiten durch das Land Hessen hin. Diese habe es lange nicht gegeben, nun könne man stark davon profitieren.

„Die Kosten für die Umgestaltung pro Schulhof werden von mir auf mindestens 10 000 Euro geschätzt. Das wären dann mal schlappe 0,64 Millionen Euro für null Effekt für das Klima“, sagte Dr. Andreas Salzmann (AfD), der angesichts der sehr hohen CO2-Speicherkapazität des Waldes die vorgeschlagene, klimafreundliche Umgestaltung von Schulhöfen im Landkreis als „eine Marginalie“ bezeichnete. Außerdem fuße die Behauptung, es gäbe immer mehr Extremwetterereignisse, eher auf der medialen Wahrnehmung als auf empirischen Daten.

„Bewegung in der Pause und in den Freistunden muss in der Schule besser ermöglicht werden“, betonte FWG-Fraktionschef Uwe Steuber. Er sehe zudem Optimierungsbedarf bei der Verwendung der Schulhöfe als Spielplätze für die Städte und Gemeinden. „Hier können Ressourcen und Geld eingespart werden, das sollte in den Ausschüssen ebenfalls besprochen werden“, so Steuber.

Auch die fraktionslosen Kreistagsabgeordneten Regine Preysing (Linke) und Arno Wiegand sprachen sich für mehr klima- und bewegungsfreundlichere Schulhöfe im Landkreis aus und dafür, dass dieses Thema nun ausführlich beraten werde.

