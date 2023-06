Gute Qualität der Badeseen, aber Blaualgen im Twistesee

Von: Stefanie Rösner

An den grünen Schlieren an der Wasseroberfläche sind Blaualgen zu erkennen. © Stefanie Rösner

Die Wasserqualität in den Badeseen in Waldeck-Frankenberg ist laut dem Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) ausgezeichnet.

Waldeck-Frankenberg – Edersee, Diemelsee und Twistesee sind sauber und laden bei den heißen Temperaturen zum Schwimmen ein. Allerdings gibt es am Strandbad am Twistesee Blaualgen rund um die Bojenkette, die den Bereich für die Schwimmer abtrennt.

Diese sind bei Untersuchungen durch das Gesundheitsamt des Landkreises am 5. Juni beobachtet worden. Manche Blaualgen können Toxine bilden, die bei Verschlucken bei Menschen und Tieren Erkrankungen verursachen können. Der Fachdienst Gesundheit empfiehlt Badegästen daher in einem Schreiben, das auf der Internetseite des Landesamtes veröffentlich ist, Bereiche mit vielen Blaualgen zu meiden.

Erkennbar an grünen Schlieren

Diese so genannten Cyanobakterien sind erkennbar an grünen Schlieren auf der Wasseroberfläche und an starker Trübung. Bislang ist von offizieller Seite noch nicht vom Baden abgeraten worden. Blaualgen treten meist nur stellenweise im See auf.

Vor jeder Badesaison und auch währenddessen wird der See regelmäßig auf bestimmte Keime untersucht, sagt Gesundheitsdezernent Karl-Friedrich Frese. Trotz einer „ausgezeichneten“ hygienischen Wasserqualität, wie am Twistesee dokumentiert, kann es dazu kommen, dass Blaualgen auftreten.

Bei Schönwetter-Perioden

Typischerweise entwickeln sich Blaualgen eher im Hochsommer oder bei hohem Nährstoffangebot während Schönwetter-Perioden, wie es seit einigen Wochen der Fall ist. Bei starker Vermehrung kann dies laut dem HLNUG dazu führen, dass ein See gesperrt wird. Dies wirke sich nicht auf die hygienische Einstufung des Wassers aus.

Eine potenzielle hygienische Belastung kann nach Angaben des Landesamtes zum Beispiel von der Einleitung kommunalen Abwassers, Mischwassers und Regenwassers in einen See oder durch landwirtschaftliche Flächen oder Weidetiere auf angrenzenden Grünflächen ausgehen. All dies spiele aber an den drei genannten Seen zurzeit keine Rolle.

Auch das untersuchte Wasser an den Strandbädern Heringhausen und Helmighausen am Diemelsee ist nach den Veröffentlichungen des Landesamtes sehr sauber, ebenso wie das an den Strandbädern Waldeck und Rehbach am Edersee. Hier liegen derzeit keine Hinweise vom Gesundheitsamt vor.