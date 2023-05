Abschiedsgottesdienst für Hainas Pfarrerin Beate Ehlert am 4. Juni

Von: Martina Biedenbach

Teilen

Bereitet sich auf den Auszug aus dem Hainaer Pfarrhaus vor: Pfarrerin Beate Ehlert beginnt am 1. Juli ihre neue Stelle in Hettenhausen in der Rhön. © Martina Biedenbach

Die Hainaer Pfarrerin Beate Ehlert beginnt am 1. Juli eine neue Stelle in Hettenhausen in der Rhön. Ihr Abschiedsgottesdienst in Haina findet am 4. Juni statt.

Haina/Kloster – Der Abschied steht bevor. Bis 12. Juni versieht Pfarrerin Beate Ehlert noch ihren Dienst in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Hohes Lohr Kellerwald, dann hat sie zwei Wochen Urlaub, den sie für den Umzug nach Hettenhausen in die Rhön nutzt.

Der Abschiedsgottesdienst findet am Sonntag, 4. Juni, um 14 Uhr in der Hainaer Klosterkirche statt. Im Anschluss laden der Kirchenvorstand und die Gemeindeausschüsse Battenhausen, Dodenhausen, Haina und Löhlbach zu Kaffee und Kuchen in den Kapitelsaal ein.

„Ich bin dankbar für die vielen persönlichen Begegnungen, die Offenheit und das Vertrauen“, sagt die 55-Jährige im Gespräch mit der HNA. Ihren bevorstehenden Wechsel hatte sie, wie berichtet, im März so erläutert: „Da ich noch zehn Jahre zu arbeiten habe und mein Sohn im Juni mit dem Abitur die Schule verlässt, ergab sich jetzt einfach noch einmal die letzte Möglichkeit, etwas Neues zu beginnen.“ Auch die ein Jahr ältere Tochter geht bereits ihre eigenen Wege.

Beate Ehlert kam 2014 als Pfarrerin nach Haina

Beate Ehlert war im April 2014 mit ihrer damals elfjährigen Tochter und dem zehnjährigen Sohn ins Hainaer Pfarrhaus gezogen – als Nachfolgerin von Dr. Jörg Mosig. Vorher war die gebürtige Schleswig-Holsteinerin in Bad Soden-Salmünster Pfarrerin.

Sie war zunächst mit einer halben Stelle für Haina und Dodenhausen zuständig und mit einer weiteren halben Stelle als Seelsorgerin in der Hainaer Allgemeinpsychiatrie und im Kreiskrankenhaus Frankenberg. Im Februar 2020 übernahm sie auch die Seelsorge in Löhlbach und Battenhausen, für die bisher ihre Kollegin Sabrina Niemeyer zuständig war. Niemeyer versieht im Gegenzug den Krankenhausdienst.

Viel Freude bei ihrer Tätigkeit im Kellerwald haben ihr Tauferneuerungsfeiern gemacht. Sie sind für Kinder nach einem Jahr Taufe, aber auch für alle Getauften gedacht. „Das sieht man, wie die Kinder sich weiterentwickelt haben“, sagt sie in der Rückschau.

Freude gemacht haben ihr auch die Feste der Kirchengemeinde mit den Vereinen und der Feuerwehr, der Klosterweihnachtsmarkt, die Lichterkirche, Geburtstagsbesuche und die Zusammenarbeit mit den musikalischen Gruppen: dem Posaunenchor Dodenhausen, den Gitarrengruppen in Haina, der Kirchen- und der Gospelchor in Löhlbach. Auch den „aktiven Kirchenvorstand“ werde sie in guter Erinnerung behalten.

Pfarrerin Ehlert: Das Mountain-Bike kommt mit in die Rhön

Die neue Gemeinde im Kirchenkreis Fulda ähnele in vielem der im Kellerwald. Sie wird dort ebenfalls zirka 1900 Gemeindeglieder betreuen – in den ländlichen Orten Hettenhausen, Dalherda und Poppenhausen. Die Wasserkuppe, der höchste Berg Hessens, ist ganz in der Nähe. Dort kann sie ihrem Hobby Skifahren nachgehen, falls genug Schnee fällt. Auch mit ihrem Mountain-Bike will die 55-Jährige in der Rhön – ebenso wie bisher im Kellerwald – unterwegs sein.

Ihr Dienst in Hettenhausben beginnt am 1. Juli, der Einführungsgottesdienst findet am 2. Juli statt. Die Stelle in Haina werde ausgeschrieben. Die Vakanzvertretung übernimmt Uwe Hesse, Pfarrer in Rengershausen. (Martina Biedenbach)