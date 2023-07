Aus der Traum: Hainaer Feuerwehr erhält kein neues Gebäude

Von: Martina Biedenbach

Drängende Enge in der Umkleide des Hainaer Feuerwehrgerätehauses: Darauf macht Gemeindebrandinspektor (GBI) Thomas Bahr aufmerksam. Hier ziehen sich die 28 Aktiven– Männer und Frauen – um, ebenso die Jugendwehr. Es gibt nur eine Toilette für alle, in den Besprechungsraum passen nur 16 Personen. © Martina Biedenbach

Die Hainaer Feuerwehr erhält kein neues Gebäude. Die Gemeindevertretung setzt sich nun für die Sanierung des bisherigen Standorts ein.

Haina/Kloster – Aus der Traum von einem neuen Feuerwehrhaus für die Hainaer Feuerwehr. Auch die Realisierung des Neubaus durch einen Privatinvestor kommt aus Kostengründen nicht in Frage. Nun soll schnellstmöglich am bisherigen Standort eine Lösung geschaffen werden, die dem Bedarf der Wehr gerecht wird. Das beschlossen die Hainaer Gemeindevertretung am Donnerstagabend einstimmig – und folgten damit der Empfehlung des Gemeindevorstands.

„So ein Mist“, kommentierte Stefan Hecker (Unabhängige Bürger Kellerwald) die Entwicklung und brachte damit den Frust zum Ausdruck, der die Stimmung in allen vier Fraktionen bestimmte – der Frust darüber, dass aufgrund weltweiter Entwicklungen die Kosten für einen Neubau immer mehr in die Höhe schnellten.

Feuerwehrhaus Haina: Kosten stiegen durch Corona, Inflation und Zinserhöhung

Bürgermeister Alexander Köhler (SPD) hatte diese Entwicklung (siehe auch Artikel unten) zu Beginn kurz skizziert. Zunächst hatten Coronakrise und Lieferschwierigkeiten die veranschlagten Neubaukosten von 960 000 immer weiter steigen lassen, Ende 2021 waren sie auf 1,5 Millionen geschätzt worden.

2022 kamen der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen hinzu. Die Gemeindevertretung beschloss im Mai 2022 auf Antrag der SPD-Fraktion, die Finanzierung über ein Investoren-Modell zu prüfen: Ein Privatmann sollte das Gebäude bauen, die Gemeinde für die Nutzung monatlich Miete zahlen, bis das Haus in ihr Eigentum überging.

Kein schöner Anblick: Auch von außen macht die Unterkunft der Hainaer Feuerwehr am Sportplatz, die jetzt 50 Jahre alt ist, keinen guten Eindruck. © Biedenbach, Martina

„Das hätte klappen können“, meinte der Bürgermeister: Doch Inflation, steigende Zinsen und Personalmangel im Handwerk hätten dazu geführt, dass das Ausschreibungsverfahren für das Investoren-Model zwar „sauber abgeschlossen wurde, aber nicht zu dem Ziel geführt hat, dass wir uns alle gewünscht hätten“. Bei dem aufwendigen zweiteiligen Ausschreibungsverfahren hatte am Ende nur einer von zunächst vier Interessenten ein Angebot mit allen geforderten Unterlagen abgegeben. Ergebnis: Die Gemeinde müsste nach diesem Angebot 20 Jahre lang monatlich 24 980 Euro zahlen. Die Kosten würden sich auf knapp 6 Millionen Euro summieren.

Der Gemeindevorstand war laut Köhler einstimmig der Meinung, „dieses Angebot aufgrund der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen auf die zukünftigen Haushalte der Gemeinde nicht anzunehmen.“ Die Konsequenz: Eine erneute Ausschreibung des gleichen Projektes wäre aufgrund rechtlicher Vorgaben frühestens nach drei bis fünf Jahren wieder möglich.

Feuerwehr Haina: Dringender Sanierungsbedarf am bisherigen Feuerwehr-Domizil

Im Gebäude der Hainaer Feuerwehr bestehe aber akuter Handlungsbedarf. Der Technische Prüfdienst habe erhebliche Mängel festgestellt, „die nur aufgrund des unmittelbar bevorstehenden Neubaus nochmals geduldet wurden“, so der Bürgermeister. Deshalb schlug der Gemeindevorstand vor, „einen geeigneten Sanierungsplan für den vorhandenen, von der Feuerwehr derzeit genutzten Gebäudeteil des Mehrzweckgebäudes aufzustellen und umzusetzen.“

Diesen Vorschlag modifizierte der Haupt- und Finanzausschuss: „Der Gemeindevorstand wird beauftragt, sehr zeitnah und ohne schuldhaftes Verzögern eine Planung für ein Feuerwehrhaus vorzulegen, die das bisherige Bestandsgebäude berücksichtigt und gleichzeitig dem aktuellen Bedarf der Wehr Haina und den jüngst formulierten Anforderungen des Technischen Prüfdiensts gerecht wird.“ Das beschloss die Gemeindevertretung ebenso einstimmig wie den Verzicht auf die Auftragsvergabe an den Privatinvestor und die Aufhebung der Ausschreibung.

Die Abstimmung kommentierte Gemeindebrandinspektor Thomas Bahr auf HNA-Anfrage so: „Natürlich sind wir enttäuscht. Wir hätten gleich bauen sollen, statt zu warten. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt von vor vier Jahren. Nun müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden.“ (Von Martina Biedenbach)