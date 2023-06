Dolles-Dorf-Finale: Römershausen belegt in Pfungstadt den 3. Platz

Von: Thomas Hoffmeister

Römershausen (Waldeck-Frankenberg) kam im Finale des Hessenschau-Wettbewerbs „Das dollste Dorf“ beim Hessentag in Pfungstadt auf Platz 3. © Ben Knabe/hr

Im Finale um den Titel „Dollstes Dorf Hessens“ hat Römershausen (Gemeinde Haina-Kloster) am Samstag den 3. Platz belegt.

Römershausen - Holzmühl (Vogelsbergkreis) setzte sich bei der Aktion des Hessischen Rundfunks gegen drei weitere Dörfer durch. Holzmühl punktete sowohl bei den Quizfragen als auch bei den Aktionsspielen. Die Moderatoren Kate Menzyk und Jens Kölker überreichten den Kandidaten aus Holzmühl den Goldenen Onkel Otto.

Das Finale der Hessenschau-Reihe „Dolles Dorf“ wurde beim Hessentag in Pfungstadt ausgetragen. Den zweiten Platz belegten gemeinsam Bellersdorf (Lahn-Dillkreis) und Ulfa (Wetteraukreis). Auf Platz drei kam Römershausen. „Nach drei Jahren Corona-Pause ist es einfach super, wieder ein Dorf zum ‚Dollsten Dorf’ zu küren“, sagte Moderator Jens Kölker. „Alle Vier haben sich in Zeug gelegt, aber am Ende kann nur ein Dorf gewinnen.“