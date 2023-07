Festrival Löhlbach: Tolle Stimmung bei 700 Gästen im Zelt

Von: Marise Moniac

Ausgezeichnete Stimmung herrschte im Festzelt, durstig musste auch keiner bleiben: Hier freuen sich vor allem die Mitglieder des Musikzugs Bottendorf über das Konzert. © MARISE MONIAC

Der TSV Löhlbach wurde vor 100 Jahren gegründet, der Musikverein feiert seinen 50. Geburtstag, und beim Schützenverein stand das Königsschießen an: Das Zusammentreffen dieser Termine und Jubiläen feierten die Löhlbacher Vereine mit einem dreitägigen Fest, wegen der Anzahl der beteiligten Vereine „Fest(R)ival“ genannt.

Löhlbach - Wer noch kein Fan von böhmischer Blasmusik war, wurde es unweigerlich am Löhlbacher Fest(R)ival-Samstag. Der Musikverein, der seit geraumer Zeit den Beinamen „Die Böhmischen Kellerwald-Musikanten“ führt, brachte bei seinem Jubiläumskonzert das mit 700 Gästen vollbesetzte Festzelt zum Kochen.

Unter den Besuchern waren viele befreundete Musikvereine aus der Umgebung, aber auch Urlauber aus Holland, die die Atmosphäre ausgesprochen genossen, und der 17-köpfige Partnerverein aus Ernestgrün/Oberpfalz, mit dem die Löhlbacher seit über 25 Jahren regelmäßigen Kontakt pflegen.

„Wir machen Blasmusik aus Leidenschaft“, erklärte Vorsitzende Carina Beyer, die charmant und gut informiert durch das Programm führte. Mit dem „Hochfeiler Marsch“ kam gleich der richtige Schwung in die Sache, und das Publikum wippte mit den Füßen und klatschte mit voller Begeisterung.

Mitreißender Dirigent

Ein großer Anteil am Erfolg gebührte dem mitreißenden Dirigenten Christian Sack. Er bleibt nicht etwa an seinem Notenpult stehen, sondern wandert über die Bühne und feuert seine Musiker an entscheidenden Stellen ganz besonders an.

„Wir lieben unseren ‚Sacki’“, sagte Carina Beyer, „er treibt uns zwar manchmal ganz schön an, aber anschließend freuen wir uns, wenn alles gut klappt.“

Marco Beyer, Tenorhornist und Ehemann der Vorsitzenden, trug auf besondere Weise zum Konzert bei: Sein Kellerwälder-Marsch wurde unter großem Beifall uraufgeführt.

„Wenn er mit dem Hund spazieren geht, schwirren ihm manchmal Melodien im Kopf herum, und die bringt er dann zum Glück zu Papier“, erzählte Carina.

Zu Gehör kam mit der Löhlbacher Musikanten-Polka eine weitere Komposition von Marco Beyer, die inzwischen von zahlreichen Kapellen gespielt wird.

Polkas, Märsche und Walzer

Polkas, Märsche und Walzer von Ernst Mosch, Ernst Hutter und anderen bestimmten das weitere Programm. Großes Vergnügen bereitete auch das Gesangsduo Karsten und Katja Köllner, das mit emotionalen Liebesliedern wie „Tanz mit mir“ oder „Wir seh’n uns wieder“ für eine romantische Stimmung sorgte.

Bei den Titeln „Auf der Vogelwiese“ und „Kannst du Knödel kochen?“ bewiesen die Zuhörer ihre Kenntnisse in puncto Blasmusik: Sie sangen kräftig mit, und auf den Bänken hielt sie eh schon lange nichts mehr.

Egerländer Märsche, Polkas und Walzer sind das Lebenselixier der Böhmischen Kellerwald-Musikanten, wie sich der Musikverein Löhlbach seit einigen Jahren nennt. © Moniac, Marise

Nach dem tollen Beitrag des Musikvereins gab es nur eine kurze Umbaupause. Dann übernahmen Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden aus Donauwörth für zweieinhalb Stunden die Regie, bevor die sieben Musiker der Kapelle „Eine kleine Dorfmusik“ aus dem Südburgenland zum Tanz im Löhlbacher Festzelt aufspielten.

Die Halbprofis „Lukas Bruckmeyer und seine Böhmischen Kameraden“ unterhielten die Besucher zweieinhalb Stunden lang mit „Blasmusik der Spitzenklasse“. © Moniac, Marise