Forensik-Neubau in Haina: „Meilenstein für den Maßregelvollzug“

Von: Martina Biedenbach

Baustelle von oben: Seit Herbst 2022 wird im Hoher-Lohr-Weg in Haina gebaut. Zunächst mussten für den Ersatzneubau der Klinik für forensische Psychiatrie 33 000 Kubikmeter Erde bewegt werden. Bei zwei Gebäuden sind inzwischen das Erd- und erste Obergeschoss inklusive Decke fertiggestellt. © Jökel Bau

Mit einem Festakt hat Vitos Haina die Bedeutung des Neubaus der Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie in Haina gewürdigt, ebenso die Umstrukturierung des bisherigen Außenstandorts Gießen zur eigenständigen Betriebsstätte.

Haina/Kloster – Der Neubau für die Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie in Haina und die Umstrukturierung der bisherigen Außenstelle in Gießen zur eigenen Betriebsstätte sind beides Ereignisse, die erheblich zur Verbesserung der Versorgung von psychisch kranken Rechtsbrechern betragen. Das betonte Matthias Müller, Geschäftsführer von Vitos Haina, bei einem Festakt mit vorangegangener symbolischer Grundsteinlegung, mit der die beiden Ereignisse gewürdigt wurden.

Zu der Veranstaltung am Freitagvormittag begrüßte er über 100 Teilnehmer in der Hainaer Klosterkirche. Die Säulen der Kirche waren für den Festakt mit den Vitos-Farben Blau und Grün beleuchtet. Unter den Gästen waren Vertreter von Vitos, des Landeswohlfahrtsverbands, des Landkreises Waldeck-Frankenberg, des Bundes- und Landtags, von Baufirmen sowie Bürgermeister und zahlreiche Vitos-Mitarbeiter aus Haina.

Vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration, der Aufsichtsbehörde der forensischen Kliniken, war Staatssekretärin Anne Janz gekommen. Als „Meilenstein in der Geschichte des hessischen Maßregelvollzuges“ bezeichnete sie den Gebäudekomplex, in den das Land Hessen mehr als 60 Millionen Euro investiert – und der, wie mehrfach im Festakt betont wurde – einer der modernsten Klinikbauten Deutschlands werden soll.

Symbolische Grundsteinlegung für den Forensikneubau in Haina: (von links) Felix Beck (Vitos Bauen), der Ärztliche Klinikdirektor Dr. Sven Krimmer, Susanne Selbert (Vitos-Aufsichtsratsvorsitzende), Matthias Müller (Geschäftsführer Vitos Haina), Anne Janz (Staatssekretärin Hessisches Sozialministerium), Sören Asboe (Prokurist Vitos Haina), Jochen Schütz (Vitos-Konzerngeschäftsführer Personal und Finanzen), Katharina Sell (Vitos Bauen) und Pflegedirektorin Gudrun Gaertner. © Stefan Betzler

„Durch den Neubau werden nicht nur die Betriebsabläufe deutlich modernisiert und verbessert – letztendlich profitieren davon vor allem die Patientinnen und Patienten“, sagte die Staatssekretärin und lobte auch die professionelle Arbeit und international anerkannte hohe Fachkompetenz der Klinik.

Hoher Belegungsdruck im Hessischen Maßregelvollzug

Sie sprach aber auch eine große Herausforderung an: den hohen Belegungsdruck im hessischen Maßregelvollzug. Die Zahl der psychisch kranken Rechtsbrecher, die von Gerichten zur Unterbringung in forensischen Kliniken eingewiesen werden, sei enorm gestiegen.

Janz forderte dazu auf, den Maßregelvollzug nicht isoliert zu betrachten. In der Mehrheit seien dort Menschen untergebracht, die im Vorfeld des Deliktes bereits in gemeindenahen psychiatrischen Versorgungssystemen angebunden gewesen seien. Von dort kämen aber ernstzunehmende Signale der Überlastung: hohe Auslastung der stationären Behandlungskapazitäten in der Allgemeinpsychiatrie, nicht immer ausreichende Angebote der sozialen Teilhabe und der besonderen Wohnformen, Wohnraummangel in Ballungsgebieten sowie der Fachkräftemangel, auch in der ambulanten Versorgung. Eine erhöhte Nachfrage stoße auf ein anscheinend ausgelastetes Versorgungssystem, sodass in Zukunft verstärkt präventive Ansätze, eine verbesserte Vernetzung der Akteure sowie „eine Optimierung der Steuerungsprozesse in der Verzahnung der verschiedenen Versorgungsbausteine“ von großer Bedeutung sein werden“.

Vitos setze mit seinem neuen Verlegungssystem von Patienten auf ein „System der Spezialisierungen und den gemeinsamen Blick auf einen hessischen Maßregelvollzug“, lobte Janz. Mit dem Klinikneubau werde zwar das Problem der fehlenden Betten im Forensikbereich nicht gelöst. Es sei aber ein „Symbol für einen soliden Sockel“, sagte die Staatssekretärin.

Ersatzneubau verbessert Situation für Patienten und Mitarbeiterteam

Susanne Selbert, Direktorin des Landeswohlfahrtsverbandes (LWV) und Aufsichtsratsvorsitzende der LWV-Tochter Vitos, ging ebenfalls auf die große Patientenzahl ein: „Mit dem durch Corona verstärkten Anstieg psychischer Erkrankungen in der Gesellschaft geht auch eine steigende Zahl psychisch kranker Rechtsbrecher einher. Der Druck in den Maßregelvollzugseinrichtungen in Hessen ist immens. Daher freuen wir uns sehr, dass sich durch den modernen Ersatzneubau in Haina die Situation sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeitenden verbessern wird“, sagte sie. Selbert erinnerte an die veraltete Klinikstruktur mit Drei- oder sogar Vier-Bett-Zimmern (rund 40 Prozent) und das daraus resultierende erhebliche Konfliktpotenzial.

Selbert und Geschäftsführer Müller dankten allen am Bau Beteiligten für ihren Einsatz. Nach einem Empfang im Rosengarten bestand die Gelegenheit zur Besichtigung der Baustelle. Anschließend folgte das jährliche Mitarbeiterfest von Vitos. (Von Martina Biedenbach)

Eckdaten zum Neubau der Hainaer Forensik 126 Behandlungsplätze, 28 Betten als Funktionsreserve, sieben Stationen, 7000 Quadratmeter Nutzfläche und Baukosten von mehr als 60 Millionen Euro – das sind die Eckdaten des Ersatzneubaus, der gemeinsam von Vitos, Vitos Haina und dem Land Hessen drei Jahre lang geplant und im vergangenen Jahr mit dem Abriss des früheren Ärztehauses im Hoher-Lohr-Weg und der Verlegung eines Holzabfuhrweges begonnen wurde. In dem neuen Komplex werden neben den Zimmern für die Patienten auch eine Sicherheitszentrale, eine Sporthalle sowie Räume für Therapieangebote integriert sein.

33 000 Kubikmeter Erde wurden in den vergangenen 290 Tagen bewegt. Auf der Bodenplatte sind mittlerweile die ersten beiden der insgesamt fünf Geschosse betoniert. Die Rohbauarbeiten sollen Ende 2023 abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und der Bezug des Ersatzneubaus sind für Sommer 2025 geplant, teilt Vitos Haina mit. mab



