Frankenberger Jörg Näther will Bürgermeister in Haina werden

Von: Martina Biedenbach

Jörg Näther will als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Haina antreten. © Karl Anton Königs/nh

Bürgermeisterwahl in Haina: Jörg Näther, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Frankenberg, will in Haina als Gegenkandidat zu Amtsinhaber Alexander Köhler antreten.

Haina/Kloster – Lange sah es so aus, als ob Hainas Bürgermeister Alexander Köhler (SPD) bei der Bürgermeisterwahl am 8. Oktober ohne Gegenkandidat antreten würde. Am Donnerstagabend, nach der Hainaer Gemeindevertretersitzung, meldet sich nun ein Herausforderer bei der HNA: Jörg Näther, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Frankenberg, will als unabhängiger Kandidat in Haina seinen Hut in den Ring werfen und hat diese Woche begonnen, die nötigen 46 Unterstützungsunterschriften in der Gemeinde zu sammeln.

Aktuell verantwortet der 55-Jährige „in der Stabstelle Büro des Bürgermeisters der Philipp-Soldan-Stadt Frankenberg als Projekt- und Eventmanager Zukunftsveranstaltungen wie Klimadinner, Stadtradeln, Straße der Experimente und vieles mehr“, wie er sagt.

Was zieht ihn nach Haina? Näther: „Ich habe vor Frankenberg dreieinhalb Jahre in Rauschenberg gearbeitet. Mit damals etwa 4500 Einwohnern und ähnlichen Steuereinnahmen, vergleichbar mit Haina. Es hat mir viel Freude bereitet, mit wenig Geld und viel Mut und Fantasie nachhaltige Projekte anzustoßen, deren Tragkraft bis heute anhalten.“ Er habe sich für sanften Tourismus eingesetzt und mit Vereinen und örtlichen Unternehmen zusammengearbeitet, um zielorientierte Lösungen zu finden. „Dies ist in größeren Städten in dieser Form kaum mehr möglich.“

Unter dem Motto „… aus Tradition Zukunft gestalten – Gemeinsam für eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft …“ verfolge er das Ziel, „die Großgemeinde Haina mit ihren zwölf Ortsteilen zu einem lebendigen und nachhaltigen Lebensmittelpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger zu gestalten“. Er nennt folgende Ziele:

• Da die Sommer heißer würde und sich damit die Wald- und Flurbrandgefahr sich dramatisch erhöhen werd, will er sich dafür einsetzen, den Brand- und Katastrophenschutz zu stärken.

• Er will „bestehende Unternehmen unterstützen und neue Impulse schaffen, um die Gemeinde wirtschaftlich zu stärken“.

• Zudem will er sich „für hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote in Kindergarten und Grundschule einsetzen und auch außerschulische Lernorte fördern, um den jungen Menschen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten“.

• Er möchte „die Gemeinde Haina zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit machen und den sanften Tourismus fördern, der die Natur und Kultur der Region respektiert und schützt“.

• „Eine der größten Herausforderungen neben den Aufgaben, die uns durch den Klimawandel beschäftigen, wird der demografische Wandel werden. Schon heute sind 65 Prozent (Stand 2021) der Hainaer Bevölkerung 40 Jahre und älter“, sagt Jörg Näther.

Doch bevor er zur Bürgermeisterwahl antreten kann, muss er seine Bewerbung mit den Unterstützungsunterschriften bis Montag, 31. Juli, 18 Uhr, im Hainaer Rathaus abgegeben haben. „Es wird knapp, da die Gemeinde Haina mir Zusatzdokumente nicht zeitnah zukommen lassen konnte“, sagt er der HNA. Die Kreiswahlleitung habe ihm auf seine Anfrage hin „diesbezüglich den Weg der Klage nach der Wahl“ freigestellt. „Aber ich denke, dass die Unterschriften fristgerecht eingereicht werden“, gab er sich am Freitag zuversichtlich. (Martina Biedenbach)

Zur Person Jörg Näther, geboren am 25. Juli 1968 in Ziegenhain, wuchs in Stadtallendorf auf, wurde Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, absolvierte Zusatzausbildungen zum Projektleiter und Eventmanager, arbeitete als Projektleiter für Internetprojekte in der Reisebranche, im Projektmanagement für die Industrie, betreute zahlreiche Projekte der Stadt Rauschenberg – von der 750-Jahr-Feier, über das Nahwärmenetz bis zur Fachwerksanierung –, bevor er zur Stadtverwaltung Frankenberg wechselte. Seine Hobbys sind Wandern, Radfahren, Kanu, Wildwasserkajak und Reisen. Er ist ledig und hat einen 24-jährigen Sohn.