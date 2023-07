Gemeinde Haina baut zwei barrierefreie Bushaltenstellen

Von: Martina Biedenbach

Barrierefreie Bushaltestellen in der Poststraße in Haina: Am fast fertigen Einstiegsbereich (von links) Bürgermeister Alexander Köhler sowie Roland Ahlborn, Kevin Monzner, Sebastian van Bebber und Michael Denhof (alle Mitarbeiter der Firma Mütze). © Martina Biedenbach

In der Hainaer Poststraße baut die Gemeinde zwei barrierefreie Bushaltestellen – Weitere werden folgen.

Haina/Kloster – In der Gemeinde Haina/Kloster ist der Bau der ersten beiden barrierefreien Bushaltestellen kurz vor dem Abschluss. Sie entstehen derzeit in der Poststraße in Haina. Damit soll das Busfahren für Menschen mit Seh- und Gehbehinderungen oder auch für Eltern mit Kinderwagen erleichtert werden.

Nach Auskunft von Hainas Bürgermeister Alexander Köhler wurden 12 Meter lange Einstiegsbereiche auf den Bürgersteigen auf beiden Seiten angelegt, um auf eine entsprechende Einstiegshöhe zu kommen. Der Bordstein hat zwei Ausbuchtungen, so dass die Busse mit den Rädern direkt an den Rand fahren können. Das ermöglicht den Passagieren einen ebenerdigen Einstieg. Rollator, Kinderwagen oder Fahrräder lassen sich so leicht in den Bus schieben. Im Boden sind Betonrillen eingearbeitet, so genannte taktile Bodenindikatoren, die Sehbehinderten den Randbereich des Bordsteins anzeigen und auch als Bremsgelegenheit für Rollatoren dienen.

Die Busse halten an den neuen Haltestellen auf der Straße. Die Einfahrtbuchten gibt es nicht mehr. „Das ist gewollt und hat auch einen verkehrsberuhigenden Effekt“, erläutert der Bürgermeister. Denn die folgenden Fahrzeuge müssen hinter dem Bus warten, bis der Einstieg abgeschlossen ist und der Bus weiterfährt. Das bringe auch mehr Sicherheit, wenn Schulkinder nach dem Aussteigen unbedacht über die Straße liefen. „Wir Autofahrer müssen uns erst daran gewöhnen, dass wir jetzt kurze Zeit hinter dem Bus warten müssen. Im Durchschnitt sind das aber nur 20 Sekunden, wenn nicht gerade viele Schüler ein - oder aussteigen“, sagt Alexander Köhler.

Im Zuge der Umbauarbeiten werde auch ein neues Buswartehäuschen aufgestellt. Das sei aber nur auf der Seite der Gemeindeverwaltung möglich. Auf der anderen Seite stünde es direkt vor einer Haustür.

Voraussichtlich in den Sommerferien baut die Gemeinde Haina auch die beiden Bushaltestellen in Battenhausen barrierefrei um. Für die in diesem Jahr vorgesehenen vier Haltestellen-Umbauten belaufen sich die Kosten laut Bauamtsleiterin Sylke Kauffeld auf 147.000 Euro. Davon übernimmt das Land Hessen 85 Prozent. (Martina Biedenbach)