B-253-Durchfahrt in Löhlbach wird ab Mai 2024 für 1,5 Jahre gesperrt

Von: Martina Biedenbach

Die Bundesstraße 253 in Löhlbach wird ab 2024 grundhaft saniert. Damit soll auch eine Verbesserung des Ortsbildes verbunden werden. © Martina Biedenbach

Die Ortsdurchfahrt Löhlbach der Bundesstraße 253 soll grundhaft saniert werden. Dafür wird sie mindestens eineinhalb Jahre gesperrt werden. Baubeginn ist für Mai 2024 geplant, teilt Hainas Bürgermeister Alexander Köhler mit.

Löhlbach – Der Schwerlastverkehr werde dann großräumig umgeleitet – so wie er derzeit für die Arbeiten an der B-252-Umgehung bei Dorfitter über die B 253 – auch durch Löhlbach – geleitet wird.

Hessen-Mobil ist für die Straßensanierung zuständig. Der Wasserversorgungszweckverband Gemünden- Haina erneuert die Wasserleitungen, die Gemeinde Haina verlegt neue Kanalleitungen und erneuert außerdem auch die Nebenanlage – vor allem die Gehwege. Dafür haben die Beteiligten einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Die Förderanträge sind nach Auskunft von Bürgermeister Köhler weitgehend gestellt, die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange ist erledigt.

In einer Versammlung, zu der circa 80 der rund 100 Anlieger des 1,6 Kilometer langen Straßenabschnitts gekommen waren, erläuterten Vertreter der Gemeinde und der Planungsbüros die Ausbaupläne.

Die Gehwege sollen gepflastert werden. Sie sollen, wie auch die vier Bushaltestelle, geh- und sehbehindertengerecht gestaltet werden. Die Kosten für die Erneuerung der Straße übernimmt der Bund, an den Gehwegkosten werden die Anlieger mit 50 Prozent beteiligt, informiert Köhler im Gespräch mit der HNA.

Ein Ziel der Sanierungsarbeiten soll auch die Verlangsamung des Verkehrs auf der Bundesstraße sein. Dafür wird die derzeit 7,5 Meter breite Straße auf die vorgeschriebene Mindestbreite von 7 Meter verengt. Dort, wo ausreichend Platz ist, ist eine Grüngestaltung mit Baumanpflanzung geplant – zum Beispiel bei der Einmündung der Wesetalstraße auf die B 253.

Von dort bis zum Ortsausgang in Richtung Bad Wildungen wird ein kombinierter Rad- und Gehweg angelegt. Im oberen Teil des Ortes wird der Radverkehr über Nebenstraßen geleitet.

Die Sanierungsarbeiten seien zwar mit erheblichen Kosten verbunden und für den Haushalt der finanzschwachen Gemeinde Haina eine große Belastung. Aber angesichts des schlechten Zustands von Straße, Gehwegen und Versorgungsleitungen seien sie dringend notwendig. Und sie würden den Ort optisch aufwerten, betonte der Bürgermeister.

In der Anliegerversammlung hätten die Betroffenen sachliche Fragen gestellt. Kritik sei dabei geübt worden an dem Plan, in der S-Kurve der B 253 in der Ortsmitte den Gehweg auf der Seite der hohen Mauer zu entfernen. Grund: Dort fahren Lkw immer wieder über den Gehweg. Stattdessen soll der Bürgersteig auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausgebaut werden.

Anlieger forderten, den Gehweg auf der Mauerseite zu erhalten. „Das prüfen wir jetzt“, sagt Köhler. Weitere Anliegerversammlungen mit konkreterer Planung seien vorgesehen.

Vorläufige Kostenschätzung „Zu den Kosten gibt es erst grobe Kostenschätzungen, die nur bedingt belastbar sind“, informiert Bürgermeister Alexander Köhler. „Die Schätzungen müssen im Zuge der Detailplanungen, nach Vorlage der entsprechenden Bodengutachten, nochmals konkretisiert werden.“

Die bisherige Kostenschätzung und in Klammer, wer sie trägt:

• Straßensanierung: circa 3 Millionen Euro (Hessen-Mobil)

• Nebenanlagen cirka 2 Millionen Euro (Gemeinde Haina/Anlieger)

• Wasser circa 800 000 Euro € (Hauptleitungen Wasserversorgungszweckverband/Hausanschlüsse Anlieger)

• Kanal: circa 1,7 Millionen Euro € (Hauptleitungen Gemeinde/Hausanschlüsse Anlieger).