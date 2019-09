Hainaer Forensik: Klinikneubau mit Turnhalle geplant

Kosten liegen bei zirka 45 Millionen Euro

Forensik Haina: In der Nähe dieses Gebäudes soll im Hoher-Lohr-Weg ein Neubau entstehen für sieben Stationen für jeweils mindestens 18 Patienten.

Haina/Kloster – Ein Neubau mit sieben Stationen, mit Funktions- und Therapieräumen sowie einer 400 Quadratmeter großen Turnhalle will Vitos Haina in direkter Anbindung an bestehende Klinikgebäude im Bereich Hoher-Lohr-Weg in Haina bauen.