Hainaer Klosterkonzerte bieten ab Pfingstsonntag wieder ein anspruchsvolles Programm

Von: Martina Biedenbach

Laden ein zu den Hainaer Klosterkonzerten: Pfarrerin Beate Ehlert und der künstlerische Leiter Jens Amend, der selbst an Orgel zu hören sein wird. © Martina Biedenbach

Die Hainaer Klosterkonzerte starten, wie gewohnt, am Pfingstsonntag und bieten wieder ein anspruchsvolles Programm.

Haina/Kloster – Das Eröffnungskonzert mit den beiden Trompetern Florian Balzer und Professor David Tasa – beide Meister ihres Faches – sowie das Violinenkonzert mit Stargeiger Mikhail Pochekin sind Höhepunkte der diesjährigen Reihe Konzerte im Kloster Haina. Das kündigt der künstlerische Leiter Jens Amend an, der selbst als Organist an zwei Konzerten mitwirkt. Den russischen Violinistin Pochekin zu gewinnen, sei nur möglich, weil eine Mäzenin aus Gießen sich an den Kosten für die Gage beteilige.

Veranstaltet werden die Klosterkonzerte von der Evangelische Kirchengemeinde Hohes Lohr im Kellerwald. Hier das Programm:

Pfingstsonntag, 28. Mai, 17 Uhr: ,,Barocke Trompetenpracht zu Beginn“. Eröffnungskonzert mit festlicher Barockmusik für zwei Trompeten und Orgel. Auf dem Programm stehen barocke Meisterwerke für die „Instrumente des Königs“ und die „Königin der lnstrumente“.

Florian Balzer und Professor David Tasa sind in Haina bestens bekannte Künstler. Balzer ist Orchestertrompeter bei den Bochumer Sinfonikern und Dozent für Trompete am Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt/M. David Tasa war als Professor für Trompete an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt tätig, mehr als 30 Jahre Iang Solotrompeter des Frankfurter Opernhausorchesters und in der Saison 2014/2015 zudem Instrumentalsolist an der Oper in Oslo. Jens Amend begleitet sie an der Orgel.

Sonntag, 18. Juni, 17 Uhr: J. S. Bachs Partiten für Violine solo mit Mikhail Pochekin. Bachs Partiten und Sonaten für Violine solo sind ein Gipfel der Violinen-Literatur. Mikhail Pochekin kommt zum zweiten Mal nach Haina – und das, obwohl er Auftritte auf der ganzen Welt hat. Bei internationalen Musikwettbewerben wurde Mikhail Pochekin mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. 2008 erhielt er in Spanien den Pablo-de-Sarasate-Nationalpreis.

Sonntag, 2. Juli, 17 Uhr: Chor- und Orgelkonzert mit dem Chor „TeuTonia“ und Jens Amend. Unter Leitung von Torsten Schön wird der gemischte Chor aus Nordeck (Kreis Gießen) Vertonungen zeitgenössischer Chorwerke aus Skandinavien, dem Baltikum, den USA, Frankreich und Deutschland präsentieren. Ganz neu im Repertoire haben die rund 30 Sängerinnen und Sänger Stücke aus ,,Les Chansons des Roses“, ein lyrischer Zyklus von Reiner Maria Rilke, den der Chorkomponist Morten Lauridsen vertont hat.

Sonntag, 20. August, 17 Uhr: ,,Musikstadt Leipzig“ – Konzert mit dem Blechbläserensemble „embrassment“ mit Werken Leipziger Komponisten. Das langjährig eingespielte Ensemble „embrassment“ aus Leipzig gastiert ebenfalls zum zweiten Mal in der Klosterkirche Haina.

Die fünf Musiker präsentieren neben Titanen wie Johann Sebastian Bach und Richard Wagner auch weniger bekannte Komponisten ihrer Heimatstadt, wie Werke der aktuellen Leipziger Hochschullehrer Rolf von Nordenskjöld und David Timm. Frühe Bläserwerke von Johann Hermann Schein und Johann Gottfried Reiche gehören ebenso zum Programm wie Musik von den Prinzen.

Sonntag, 10. September, 17 Uhr: Georg Phillip Telemann und Georg Friedrich Händel – eine Tulpenfreundschaft. Konzert mit dem Ensemble La Visione (Kassel): Händel und Telemann verband eine langjährige Freundschaft und ihre Liebe zu Tulpen. Die beiden Komponisten werden im Programm einander gegenübergestellt. So erklingen Sonaten aus Telemanns Essercizii musici, kontrastierend zu Violinsonaten von Händel.

La Visione aus Kassel ist in vielfältigen Besetzungen – vom kleinen Rahmen der Kammermusik bis hin zum Barockorchester – als auf historische Aufführungspraxis spezialisiertes Ensemble stets auf der Suche nach der musikalischen Essenz. Seine Vision: eine immer wieder überraschende Interpretation zu finden, die heutige Zuhörer ebenso fesselt wie jene in der Entstehungszeit der Werke. In Haina ist La Visione in der Besetzung Isabel Schau (Violine), Laura Frey (Viola da gamba und Andreas Düker (Laute/Gitarre) zu hören.

Service Eintrittskarten zu 15 Euro (Schüler, Studenten: 10 Euro) gibt es an der Konzertkasse, die jeweils ab 16 Uhr geöffnet ist. Die Klosterkirche kann dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Der Verein Freunde des Klosters bietet sonntags und feiertags ab 14 Uhr Führungen an und zeigt die Ausstellung „Die Tischbeins, Strack und ihr Blick in die Natur“. kirche-haina.de

