Klosterfreunde Haina erhalten Porträts der Tischbein-Stammeltern als Geschenk

Sie begründeten die Künstler-Dynastie, die in Haina/Kloster ihren Ursprung hat: Bäckermeister Johann Heinrich Tischbein (1682-1764) und seine Ehefrau Susanna Margaretha, geborene Hinsing (1690-1772).

Künftig werden die Porträts der Tischbein-Stammeltern auch in Haina zu sehen sein – als Schenkung an den Verein der Freunde des Klosters Haina.

„Ich freue mich sehr über diese Heimkehr“, sagte Hedda I. Breithaupt, als sie die beiden Gemälde aus dem Eigentum der seit über 250 Jahren und in achter Generation tätigen Kasseler Unternehmerfamilie überreichte. Die Schenkung „wäre im Sinne meines Mannes“, ist sie überzeugt – Hans-Hellmut Breithaupt starb 2017.

Sein Vorfahr, Hofmechanikus Johann Christian Breithaupt (1747-1809), hatte in die Tischbein-Familie eingeheiratet. Er ehelichte Susanna Strack (1747-1809), eine Enkeltochter des Hainaer Bäckermeisters. Susannas Mutter Louisa Margaretha Tischbein hatte Johann Heinrich Strack geheiratet, der vom Schwiegervater das Amt des Klosterbäckers übernahm.

Die Gemälde, von denen bislang nur wenige Eingeweihte wussten, sind „nicht eigenhändige Repliken“, so Kunsthistorikerin Caroline von der Osten-Sacken, zweier größerer Porträts, die der Kasseler Hofmaler und Akademiedirektor Johann Heinrich Tischbein d. Ä. (1722-1789) von seinen Eltern gemalt hat. Der Verbleib dieser Originale ist unbekannt.

Auch die Repliken, 30,8 mal 21,8 Zentimeter groß, waren irgendwann nicht mehr im Familienbesitz, doch 1921/22 hat sie der Kasseler Oberst Friedrich Breithaupt in Frankfurt zurückersteigert. Dessen unverheiratete, kinderlose Tochter Ingeborg, für sie „Tante Inge“, vermachte die Bilder an Hans-Hellmut und Hedda I. Breithaupt, als sie vor neun Jahren 100-jährig starb.

„Und nun kehren sie an ihren Stammort zurück“, sagt Hedda I. Breithaupt, „und ich freue mich, dass sie nicht in ein Depot wandern“. Denn in Haina sollen die Gemälde – ein „Glücksfall“ – „einen tollen, einen Ehrenplatz bekommen“, wie die Vorsitzende Heike Hartmann-Frank und Klaus Brill von den Kloster-Freunden versprachen.

Erstmals gezeigt werden die Porträts in der Schau „Die Tischbeins!“, die am Sonntag, 24. März, 14 Uhr, mit einem Vortrag Caroline von Osten-Sackens eröffnet wird.

Auch diese Präsentation beruht auf der intensiven Beschäftigung von Prof. Dr. Martina Sitt mit den Tischbeins. Sie hatte bereits einige Ausstellungen in Haina angeregt. Diesmal soll die gesamte Familie in den Blick genommen werden, die in drei Generationen um die 40 Künstler – neben Malern auch Bildhauer oder Kupferstecher – hervorgebracht hat. Und insbesondere auch Künstlerinnen, deren Werdegang die Professorin an der Kasseler Kunsthochschule besonders erforscht hat.

Am bekanntesten ist der „Goethe-Tischbein“ Johann Heinrich Wilhelm durch sein Porträt des Dichters, die neue Ausstellung soll aber die Lebenswege aller neun Kinder der Stammeltern Johann Heinrich und Susanna Margaretha, der Schwieger- und Enkelkinder aufzeigen – und auch die Unterstützung innerhalb der Großfamilie. „Er hat gedrechselt, sie hat gestickt, zwischendurch wurde gezeichnet“, schildert Sitt den Alltag im ehemaligen Zistenzienserkloster, das von Wäldern und Wiesen umgeben war und eigentlich wenig künstlerische Inspiration bot.

Aber gerade die Mutter müsse in den Kindern etwas angestoßen haben: „Sie sind alle weggegangen und haben ihr Talent entwickelt“, so die Kunsthistorikerin: „Das ist eine tolle Geschichte, sie fasziniert mich immer wieder.“