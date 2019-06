Landesamt: Hainaer Wohrateiche stehen nicht unter Denkmalschutz

Die Hainaer Wohrateiche, hier in idyllischer Morgenstimmung, stammen nicht aus dem Mittelalter und stehen deshalb nicht unter Denkmalschutz.

Haina/Kloster – Die Wohrateiche im Kälbergrund oberhalb Hainas stehen nicht unter Denkmalschutz. Das teilte das Landesdenkmalamt am Freitag auf HNA-Anfrage mit.

Wie berichtet, will der Landeswohlfahrtsverband die Teiche aus Sorge vor einem Dammbruch zurückbauen, was die Bürgerinitiative Rettet die Wohrateiche verhindern will und sich dabei unter anderem auch auf den Denkmalschutz beruft.

Vor diesem Hintergrund hat die Denkmalpflege die Geschichte der Teiche neu untersucht. Das Ergebnis fasst Sprecherin Dr. Katrin Bek so zusammen: „Die beiden derzeit diskutierten Wohrateiche im Nordosten des Hospitals haben keinen mittelalterlichen Ursprung. Sie wurden vielmehr als Wasserreservoirs im Zusammenhang mit der Elektrifizierung des Hospitals Haina angelegt. Der südlichere Teich wurde 1904 angestaut und erweitert, der obere, zweite Teich wurde 1908 angelegt. Die beiden Teiche sind also nicht in Zusammenhang mit der mittelalterlichen Klosteranlage zu sehen. Die Bezeichnung Klosterteiche ist irreführend und nicht zutreffend.“

Auf Grundlage der neuen Erkenntnisse seien die beiden Wohrateiche neu bewertet worden. Bek: „Als einfache Wasserspeicher sind sie zwar erhaltenswerte Elemente der Kulturlandschaft Landeshospital Haina, aber nicht (mehr) Teil der Sachgesamtheit Landeshospital Haina und damit kein Kulturdenkmal nach Paragraf 2 Absatz 1 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes.“

Einer der Teiche war bisher als Teil der „Sachgesamtheit Landeshospital Haina“ in der Denkmaltopographie des Landkreises Waldeck-Frankenberg enthalten, die alle Kulturdenkmäler des Kreises beschreibt, abbildet und auf einer Karte markiert. „Die Aktualisierung der Denkmalausweisung wurde entsprechend vorgenommen“, sagt die Sprecherin. Der Teich wurde also aus dem Schutzgebiet herausgenommen.

Der Stamfordsche Garten und der Königsteich im Nordwesten von Haina bleiben aber Bestandteile der Sachgesamtheit Landeshospital Haina, erläutert Bek weiter. Denn ein Ergebnis der jüngsten Untersuchung sei gewesen, dass der so genannte Königsteich im Nordwesten des Hospitals möglicherweise auf einen mittelalterlichen Klosterteich zurückgehe, bevor er im 18. Jahrhundert in die Anlage des Stamfordschen Gartens einbezogen wurde. Dieser Teich ist von den Rückbauplänen nicht betroffen.