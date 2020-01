In Löhlbach stürzte am Donnerstag ein Schornstein ein.

Löhlbach – An einem leerstehenden Haus in der Wesetal in Löhlbach ist am Donnerstagabend ein Schornstein eingestürzt und auf die Fahrbahn gefallen.

Um 21.27 Uhr wurde die Feuerwehr Löhlbach alarmiert . Die zehn Einsatzkräfte räumten den Schutt beiseite und sperrten gemeinsam mit einem Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Haina/kloster die Straße, da sich noch weitere Bruchstücke auf dem Dach des Hauses befanden.

Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. 112-magazin.de