Landeswohlfahrtsverband Hessen lehnt Erhalt der Hainaer Wohrateiche ab

Haina/Kloster. Der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV) bleibt bei seinem Plan, die Hainaer Wohrateiche zurückzubauen, um den Ort Haina vor Überschwemmungsgefahr zu schützen.

Er lehnt eine Ertüchtigung der als nicht mehr standfest eingeschätzten Teichanlagen ab, weil die Kosten dafür erheblich höher seien als für die geplante Renaturierung des Bachlaufs der Wohra.

Das machte die LWV-Landesdirektorin Susanne Selbert in einem Antwortschreiben an Bürgermeister Alexander Köhler auf die Resolution der Hainaer Gemeindevertretung deutlich. Wie berichtet, plädiert nicht nur das Parlament einstimmig für den Erhalt der Wohrateiche, auch eine Bürgerinitiative hat bereits über 1700 Unterschriften dafür gesammelt.

„Ich kann den Unmut der Hainaer Bevölkerung und ihren Wunsch nach dem Erhalt der Teiche absolut nachvollziehen“, schreibt Selbert. „Gleichwohl kann der Landeswohlfahrtsverband – bei allem emotionalen Verständnis – Einzelinteressen nicht über seine Verbandsumlage finanzieren.“

Der LWV werde bekanntlich von den Kreisen und kreisfreien Städten via Umlage finanziert und sei zur Sparsamkeit gesetzlich verpflichtet, betont sie. „Sowohl gegenüber den Trägern als auch gegenüber den Menschen mit Beeinträchtigungen in ganz Hessen wäre eine Ertüchtigung der Stauanlagen finanziell nicht zu verantworten“, schreibt sie weiter.

Die Mehrausgaben für die Ertüchtigung wären eine freiwillige Leistung, „die rechtlich weder für den LWV noch für die Stiftung als Flächeneigentümerin zulässig wäre. Die sparsamste, wirtschaftlichste Lösung ist für den LWV in jeder Hinsicht obligat“, betont die Direktorin.

Sie weist darauf hin, dass die Obere Wasserbehörde beim Regierungspräsidium (RP) die Kosten für die Ertüchtigung auf weit über drei Millionen Euro schätze, wie dies unter anderem in der Infoveranstaltung am 8. April in Haina bekanntgegeben worden sei. Der Aufforderung, eine exakte Aufstellung der Kosten für die Ertüchtigung bereitzustellen, komme der LWV nicht nach, „da die Ertüchtigung einerseits nicht förderfähig ist und andererseits bei einfachster Kalkulation deutlich teurer ist als die vorliegende Kalkulation für die Renaturierung“.

Selbert weist in ihrem Brief ausdrücklich darauf hin, dass das Regierungspräsidium und seine Fachbehörden die Gefahr eines Dammbruchs so hoch einschätzten, dass sogar eine reine Außergefahrsetzung durch Damm-Schlitzung anvisiert worden sei. „Dies wollten wir im Sinne des Naturschutzes, im Sinne unserer Verantwortung als Verband, aber auch zum Wohle der Bürger vermeiden. Deshalb wurde in Abstimmung mit der Förderstelle ein zweistufiges Genehmigungsverfahren mit Zielrichtung Renaturierung vereinbart“, erläutert Selbert.

Sie weist darauf hin, dass Bürgermeister Köhler im August 2018 über die Lage informiert worden sei und seitdem im ständigen Austausch mit dem LWV-Beigeordnetem Dieter Schütz stehe. Köhlers damals gemachter Vorschlag, im renaturierten Gebiet eine Beobachtungshütte oder einen Lehrpfad zu errichten, habe Anklang gefunden, schreibt sie und versichert Köhler, dass er weiterhin in die Ideenentwicklung eingebunden sei.

Vorschlag: Gemeinde kann Flächen durch Tausch übernehmen

Die LWV-Landesdirektorin bietet der Gemeinde Haina an, das Gelände der Wohrateiche zu übernehmen. Die Stiftung Kloster Haina, die Eigentümerin des Geländes ist, halte „einen Flächentausch gegen Privat- oder Gemeindewald mit Übernahme aller Rechtsfolgen für denkbar“, schreibt Susanne Selbert dem Bürgermeister.

Dazu sagt Alexander Köhler auf HNA-Anfrage: „Vor der Durchführung eines möglichen Flächentausches sind entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes erforderlich. Sofern daraus auch finanzielle Konsequenzen für die Gemeinde Haina zu berücksichtigen wären, müsste dies auch durch einen entsprechenden Haushalt (gegebenenfalls durch Ergänzung über-/außerplanmäßig) legitimiert werden.