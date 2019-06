LWV will Wohratalaue bei Haina renaturieren 

In einem 22-seitigen Antrag hat der Landeswohlfahrtsverband sein Konzept zur Renaturierung der Wohratalaue und zum Rückbau der beiden Stauteiche oberhalb von Haina beschrieben.

Der Antrag wird mit umfangreichen Anlagen in den nächsten Tagen beim Regierungspräsidium zur Genehmigung eingereicht. Das teilten der zuständige LWV-Beigeordnete Dieter Schütz und LWV-Pressesprecherin Elke Bockhorst im Gespräch mit der HNA mit.

Initiative will Rückbau der Teiche verhindern

2018 hatten LWV, Stiftungsforsten Kloster Haina und Vitos Haina nach Aufforderung der Oberen Wasserbehörde beim RP Kassel begonnen, dieses Konzept, das dem Hochwasserschutz dienen soll, zu erarbeiten. Eine Bürgerinitiative will den Rückbau der Teiche verhindern und fordert stattdessen die Ertüchtigung der Damme.

Der LWV erläutert sein Rückbau- und Renaturierungskonzept so:

So liefen die Vorbereitungen

Es seien eine Reihe von Voruntersuchungen notwendig gewesen. So sei beispielsweise der Schlamm auf dem Boden der Teiche untersucht worden. Dieser nährstoffreiche Schlamm enthalt keine Schadstoffe und könne bei der schrittweisen Reprofilierung (Aufbau des Bachufers) verwendet werden. Es wurde auch untersucht, welche Tiere in den Stauteichen leben und wie groß der Bestand ist.

Das wollen die Initiatoren erreichen

Ziel sei es, die Wohra und die sie umgebenden Auen in einen Zustand zurückzuversetzen, wie er vor dem Bau der Dämme zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand und wie er im Bereich oberhalb der Stauteiche bereits zu sehen sei. Dort befinden sich baumbestandene feuchte Auen mit einem mäandernden (geschlängelten) Bachlauf, die sehr vielen und zum Teil besonders schützenswerten Tieren und Pflanzen einen Lebensraum geben. „Diese werden die Wohra und die umgebenden Auen auch im Bereich der ehemaligen Stauteiche besiedeln, das heißt sich hierhin ausbreiten“, sagt der LWV. Das Ziel sei, die Menschen in Haina „vor Gefahren bei extremen Wetter-Situationen zu bewahren. Bei Starkregen, der inzwischen gehäuft auftritt, drohen die Dämme zu brechen. Die Renaturierung beseitigt diese Gefahr und trägt rechtlichen Anforderungen Rechnung.“

Nicht alle Umbaupläne sind förderfähig

Der LWV habe sich bewusst dagegen entschieden, die Dämme und technischen Stauanlagen zu erneuern. Die Kosten für eine Ertüchtigung der Dämme wären immens: „Sie werden sowohl von der Oberen Wasserbehörde, die den Bau vergleichbarer Anlagen begleitet hat, als auch von dem beteiligten Ingenieur, der den Antrag auf Renaturierung erarbeitet hat, auf deutlich über drei Millionen Euro beziffert. Eine Renaturierung der Wohraaue ist förderfähig, eine Ertüchtigung der Dämme nicht.“ Die ursprüngliche Bedeutung der Teiche als Nutzgewässer für die Stromgewinnung habe sich überlebt. Die Anlage seiveraltet. Eine neue zu bauen und zu betreiben, würde weitere hohe Investitionen erfordern.

Das letzte Wort hat das Regierungspräsidium

Die Entscheidung über den Antrag trifft das RP. Es bestimmt laut LWV auch das Genehmigungsverfahren, ob zum Beispiel eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange erfolgen wird. Es lasse sich nicht abschätzen, wann mit einer Genehmigung zu rechnen sei.

Termin: Die Wohrateiche sind, wie berichtet, auch Thema in der LWV-Verbandsversammlung, die am Freitag, 21. Juni, um 13 Uhr im Ständesaal der LWV-Hauptverwaltung in Kassel beginnt.

So will der LWV die Wohratalaue renaturieren – hier die wichtigsten Schritte:

1. Die Gerinne – Gräben – seitlich der Wohrateiche – werden so weit vorbereitet (erweitert), dass sie das Wasser der Wohra während des Absenkens der Teiche aufnehmen und transportieren können.

2.Zuwege werden gebaut. Dazu wird in einigen Bereichen die Narbe der Dämme abgetragen.

3. Die Edelkrebse werden mit Reusen gefangen. Mehr als 600 Edelkrebse, die nach der Bundesartenschutzverordnung geschützt sind, werden in das Biosphärenreservat Rhön umgesiedelt. Dort läuft ein langfristiges Wiederansiedlungsprojekt in den Oberläufen mehrerer Bäche (Brandbach, Dammersbach, Wied). Die Ansiedlung in Fließgewässern dient – so sagen Marburger Experten – „in besonderem Maße den Zielen des Naturschutzes“.

4.Die Wasserpegel der Teiche werden zu einem biologisch sinnvollen Zeitpunkt (nicht in der Frostperiode und nicht bei großer Trockenheit und Hitze) langsam gesenkt. Um die Frischwasserversorgung zu gewährleisten, werden die Zuflüsse der Teiche nicht gedrosselt. Die Uferlinien werden regelmäßig kontrolliert, um zurückgebliebene Muscheln, Krebse und Fische zu bergen. Das Absenken und Bergen der geschützten Tiere erfolgt Zug um Zug.

5.Exemplare der Großen Teichmuschel und der Gemeinen Teichmuschel (beide geschützt) werden abgesammelt und in zwei Teiche im Forstamt Burghaun umgesiedelt. Die Fische werden – per Elektrofischung entnommen. Insgesamt handelt es sich rund 20 000 Fische – Rotaugen, Hecht, Karpfen, Brasse, Flussbarsch, Kaulbarsch, Bitterling, Bachforelle. Sie werden teilweise umgesetzt und teilweise verwertet.

6.Die Dämme werden geschlitzt, das heißt V-förmig geöffnet.

7.Ausgehend von dem taltiefsten Bereich wird unter Einsatz von Baggern und ein Bachbett geschaffen und mit dem Teichschlamm das umgebende Gelände modelliert. Das geschieht parallel in beiden Bereichen der ehemaligen Stauteiche. Auf diese Weise kann sich die Wohra anschließend ihr neues Bachbett erobern. Tümpel werden angelegt. Der nährstoffreiche Schlamm wird Wildsaaten aus der Umgebung aufnehmen und einen hervorragenden Nährboden bilden, so dass sich die Aue schnell begrünen wird.

8.Überlaufrinnen und Dammkörper werden vollständig abgebaut. Die Materialien werden beim Modellieren des Geländes mit eingebracht.