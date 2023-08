Neue Funkmasten bei Hüttenrode und Lindenhof geplant

Von: Jörg Paulus

Neue Funkmasten sollen im kommenden Jahr in den Kommunen Haina und Hatzfeld aufgestellt werden. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Neue Funkmasten bei Haina-Hüttenrode und Hatzfeld-Lindenhof sollen Lücken schließen.

Haina/Hatzfeld – Für den geplanten Bau von zwei neuen Mobilfunkmasten in Haina und Hatzfeld hat der Landkreis jetzt weitere Details mitgeteilt. Sie werden vom Landkreis und der Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) mit Unterstützung des Landes Hessen im nächsten Jahr gebaut.

Die beiden neuen Masten sollen durch eine verbesserte Signalstärke und möglichst große Reichweiten die Netzabdeckung im Südkreis stärken und eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung bieten. Die Anbieter Vodafone und Telekom hätten bereits zugesagt, die Masten für den Ausbau des Mobilfunknetzes nach LTE- oder sogar 5G-Standard zu nutzen.

Der Hatzfelder Mast wird oberhalb des Ortsteils Lindenhof an der südwestlichen Landkreisgrenze stehen. „Wir erhoffen uns mit dem Standort einen weiteren Lückenschluss in der Netzabdeckung, insbesondere bei der Datenübertragung im Bereich Lindenhof/Hof Rhoda“, sagt Bürgermeister Dirk Junker. In Haina wird der neue Mast bei Hüttenrode gebaut.

Bei der Standortwahl seien Faktoren wie Netzabdeckung, Abstand zu Wohngebieten und die Anbindung an vorhandene Infrastruktur berücksichtigt worden. Zudem wurde darauf geachtet, dass auf beiden Flächen, die sich jeweils bereits im Besitz der Kommunen befinden, keine Baumfällarbeiten oder groben Eingriffe in die Natur erfolgen oder die Masten entscheidend das Landschaftsbild verändern. Darüber hinaus sei auch an beiden Standorten die für den Bau notwendige Zuwegung bereits vorhanden.

In die konkreten Planungen für die beiden Masten sei die EWF, die vom Landkreis mit dem Bau beauftragt wurde, bereits eingestiegen. Anfang 2024 sollen die Bauarbeiten beginnen. Beide sollen Ende 2025 fertig werden.

Die Vorhaben mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 740 000 Euro fördert das Land Hessen mit über 660 000 Euro aus seinem Mobilfunkförderprogramm. Das sind 90 Prozent der Gesamtkosten. Die anderen 10 Prozent der Investition wird die EWF übernehmen, die nach Abschluss der Baumaßnahme auch Eigentümerin der beiden Masten wird.

Durch die neuen Funkmasten werde nicht nur die Mobilfunkversorgung in Waldeck-Frankenberg verbessert: Die EWF werde die Masten auch nutzen, um ihr Funknetz für die Energiewirtschaft auszubauen. „Die Energiewirtschaft baut derzeit ein eigenes, deutschlandweites Funknetz auf. Damit sind wir auch im Krisenfall über mehrere Stunden in der Lage, die Kommunikation aufrechtzuerhalten“, erläutert EWF-Geschäftsführer Frank Benz. (Jörg Paulus)