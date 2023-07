Parlament Haina: Glasfaseranschluss auch für DGHs prüfen

Von: Martina Biedenbach

Glasfaser-Hausanschlüsse sollen in der Gemeinde Haina nicht nur für Privathäuser möglich sein, sondern auch in öffentlichen Gebäuden, etwa Dorfgemeinschaftshäusern. Über die Umsetzung diskutierte das Parlament. archi © Uwe Anspach/dpa

Bewohner aller Ortsteile der Gemeinde Haina haben die Möglichkeit, sich Glasfaseranschlüsse ins Haus verlegen zu lassen. Das Parlament fordert dies auch für DGHs.

Haina/Kloster – Die Firma Goetel will im August mit der Verlegung von Glasfaser in der Gemeinde Haina beginnen. Zunächst werden in Löhlbach und Battenhausen die Leitungen für schnelles Internet direkt bis in die Häuser der Kunden verlegt. Im Laufe des Jahres 2024 sollen die Kunden in allen anderen Ortsteile ebenfalls angeschlossen sein, informierte Hainas Bürgermeister Alexander Köhler in der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend. „Wir werden die erste Kommune im Landkreis sein, wo in allen Ortsteilen Glasfaser bis in Häuser verlegt wurde“, freute er sich.

Die Fraktion Unabhängige Bürger Kellerwald (UBK) forderte in einem Antrag, dass die Gemeinde die Gelegenheit des aktuellen Glasfaserausbaus nutzen sollte, um auch alle Dorfgemeinschaftshäuser und Feuerwehrhäuser mit einem Glasfaseranschluss zu versehen und entsprechende Zugangsmöglichkeiten, wie zum Beispiel W-Lan, zu schaffen.

Schnelles Internet sei unabdingbar, hieß es in der Begründung. Feierlichkeiten ohne Online-Zugang seien kaum noch vorstellbar. Oft würden Musik-Streamingdienste oder Clouds genutzt. Die Feuerwehr werde immer digitaler. Schnelles Internet werde zum Beispiel bei Schulungen gebraucht.

Dem Anliegen und der Begründung stimmten grundsätzlich alle vier Fraktionen zu. Die Bürgergemeinschaft Großgemeinde Haina (BGH) und die SPD-Fraktion forderten aber zunächst, dass abgeklärt werde, welche Kosten mit den Anschlüssen verbunden sind. Frank Happel (BGH) erinnerte daran, dass die Gemeindevertretung vor einiger Zeit den Anschluss der Dorfgemeinschaftshäuser über das Projekt Dorflinde aus Kostengründen abgelehnt hatte.

UBK-Sprecher Stefan Hecker wies auf den Zeitdruck hin, weil der Glasfaserausbau im August beginnen soll. Es sollten schließlich alle Ortsteile in den Genuss kommen. „Später müssen wir vielleicht viel mehr für einen Anschluss bezahlen“, befürchtete er. Es dürfe nicht sein, dass einige Ortsteile leer ausgingen.

Wie berichtet, verlegt Goetel bei angemeldeten Kunden den Hausanschluss kostenlos. Sie müssen dafür einen Zwei-Jahres-Vertrag für Internet und Telefonanschluss mit Goetel abschließen. Die Tarife werden je nach Datenvolumen berechnet und starten bei knapp 40 Euro im Monat.

In einer Sitzungsunterbrechung einigten sich die vier Fraktionen darauf, dass aus dem Antrag der UBK ein Prüfantrag wurde. Die Gemeinde soll nun ermitteln, welche Anschlusskosten und welche laufenden Kosten mit dem Glasfasernachschluss von folgenden gemeindlichen Liegenschaften verbunden sind: Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehrhäuser, Kindergärten, Gemeindeverwaltung und Bauhof.

Das Thema soll dann in der für den 27. Juli ohnehin anberaumten Sondersitzung der Gemeindevertretung erneut auf die Tagesordnung kommen. Dem stimmte das Parlament geschlossen zu. (Martina Biedenbach)