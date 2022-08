Polizei warnt: Insasse aus psychiatrischer Einrichtung in Haina geflohen

Von: Jörg Paulus

Die Polizei Nordhessen fahndet derzeit nach Herrn Shiar A. Dieser ist nach einem genehmigten Ausgang am Nachmittag nicht in die Unterbringungseinrichtung in Haina / Kloster zurückgekehrt. (Montage ZRM) © Polizei

Ein 31-Jähriger ist am Donnerstag aus der Forensik von Vitos in Haina (Kreis Waldeck-Frankenberg) geflohen. Die Polizei warnt davor, dass der Mann gefährlich sein könnte.

Haina - Laut der Polizeimeldung von Donnerstag, 4. August 2022, war der 31-jährige Shiar A. an dem Tag gegen 15.30 Uhr aus der psychiatrischen Einrichtung „abgängig“. Er sei nach einem genehmigten Ausgang am Nachmittag nicht in die Unterbringungseinrichtung in Haina zurückgekehrt.

Da eine „Fremdgefährdung“ nicht ausgeschlossen werde, werden Autofahrer darauf hingewiesen, in der Region keine Anhalter mitzunehmen. „Aufgrund einer Erkrankung können aggressive Handlungen nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei darum, sich Herrn A. im Falle des Antreffens nicht zu nähern“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wie das Polizeipräsidium Kassel auf Nachfrage mitteilte, war der Mann aus der Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie in Haina geflohen. Dort werden psychisch kranke Rechtsbrecher untergebracht. Der 31-Jährige sei mit richterlichem Beschluss in Haina untergebracht.

Mann flüchtet aus Forensik in Haina (Kreis Waldeck-Frankenberg): Polizei bittet um Hinweise

Der Flüchtige ist syrischer Staatsbürger und wird folgendermaßen beschrieben:

1,77 Meter groß, 97 Kilogramm schwer

stämmig

schwarze Haare, braune Augen

Erscheinungsbild: arabisch/nordafrikanisch

kurze blaue Jeans und T-Shirt

Hinweise zum Aufenthalt von Shiar A. an die Polizeistation Frankenberg unter 06451/72030 oder das Polizeipräsidium Nordhessen unter 0561/9100.