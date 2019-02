27 Jahre Leitung der psychiatrischen Klinik Haina - Dr. Rolf Speier zieht Bilanz 

Abschied nach 27 Jahren: Dr. Rolf Speier war seit 1991 Ärztlicher Direktor der Allgemeinpsychiatrie in Haina und wird am 8. Februar in den Ruhestand verabschiedet. Im HNA-Interview zieht er Bilanz.

Er hat das therapeutische Angebot in der Hainaer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie erheblich ausgebaut: Fast drei Jahrzehnte leitete Dr. Rolf Speier, der nun in den Ruhestand geht, die Allgemeinspsychiatrie.

Dr. Rolf Speier hat seit 1991 die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Haina geleitet, die für Waldeck-Frankenberg und einen Teil des Schwalm-Eder-Kreises zuständig ist und auch Einrichtungen in Korbach betreibt. Nun geht er in den Ruhestand.

Im Interview zieht der Psychiater Bilanz über die fast drei Jahrzehnte, beschreibt Verbesserungen im therapeutischen Bereich, kritisiert zunehmende Bürokratisierung und geht auch auf die gescheiterte Verlegung der Psychiatrischen Klinik in einen Neubau am Kreiskrankenhaus in Frankenberg ein.

Herr Dr. Speier, Sie haben fast drei Jahrzehnte lang die Hainaer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) geleitet. Was waren für Sie die drei positivsten Entwicklungen?

Die KPP verfügt heute über eine Top-Mannschaft. Darauf bin ich wirklich stolz. Seit Anfang der Neunzigerjahre haben wir eine Vielzahl neuer Stellen geschaffen. Ein Beispiel: Seinerzeit arbeiteten drei Mitarbeiter im Sozialdienst, heute sind es zehn. Davon profitieren unsere Patienten, weil wir mehr Zeit für sie haben. Hervorzuheben ist auch auf die stetige Weiterentwicklung der therapeutischen Angebote. Wir verfügen heute über eine Vielzahl ambulanter, teilstationärer und stationärer Behandlungsmöglichkeiten. Mit unserer Ambulanz an den Standorten in Haina und Korbach sowie der Tagesklinik in der Kreisstadt stellen wir eine wohnortnahe Versorgung der Patienten sicher. Die räumliche Ausstattung hat sich ebenfalls verbessert und wird mit dem geplanten Klinikneubau noch einmal einen Quantensprung erfahren.

Der Neubau der Allgemeinpsychiatrie neben dem Kreiskrankenhaus in Frankenberg wird ja nun nicht verwirklicht, wie kürzlich entschieden wurde. Wie sehen Sie das?

Für die hochbetagten Patienten auf unseren gerontopsychiatrischen Stationen ist dies zu bedauern. Diese Patienten leiden neben ihrer psychischen Erkrankung an zahlreichen körperlichen Erkrankungen. Die Anbindung an das Kreiskrankenhaus wäre von Vorteil gewesen. Vitos Haina prüft nun die Optionen: Persönlich bin ich davon überzeugt, dass auch eine Weiterentwicklung unserer Klinik am Standort ihren besonderen Charme hat. Denn die hohe Akzeptanz psychisch kranker Menschen in Haina ist wirklich außergewöhnlich.

Seit 1991 gab es viele Veränderung, insbesondere auch im Gesundheitssystem. Wie beurteilen Sie den Einfluss von außen auf die Klinik?

Psychiatrische Kliniken arbeiten in einem besonderen Spannungsfeld zwischen medizinischen, ethischen und juristischen Anforderungen. Um dies alles unter einen Hut zu bekommen und um das tägliche Handeln abzusichern, wird immer mehr dokumentiert und der bürokratische Aufwand wächst immer weiter. Diese Zeit sollte besser den Patienten zugutekommen.

Hat sich Ihrer Meinung nach die Einstellung der Gesellschaft zu psychisch Kranken im Laufe der Jahrzehnte geändert?

Leider nicht in erforderlichem Ausmaß. Gerade deshalb sind Orte wie Haina wichtig, wo der psychisch kranke Mensch Akzeptanz und Zuwendung erfährt und nicht ausgegrenzt wird. Unsere Patienten und die Bewohner unserer Heime gehören zum Ortsbild von Haina.

Was hat sich in der Zeit Ihres Wirkens an der Therapie der Patienten wesentlich verändert, vielleicht verbessert?

Die Therapie psychischer Erkrankungen hat sich enorm weiterentwickelt. Das betrifft nicht nur die Medikamente, sondern auch die psychotherapeutischen Behandlungsverfahren, von denen wir in der KPP Haina ein breites Spektrum anbieten.

Was brauchen Ihrer Einschätzungen nach psychiatrische Krankenhäuser wie das in Haina, um auch in Zukunft gut arbeiten zu können?

Das A und O sind kompetente und motivierte Mitarbeiter. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass wir diese Mitarbeiter haben. Allerdings spüren auch wir den zunehmenden Mangel an Ärzten und Pflegekräften. Aber das Problem haben ja alle Krankenhäuser in Deutschland.

Und was brauchen Psychiatriepatienten generell für eine gute Versorgung in unserem Gesundheitssystem?

Außer einem guten medizinisch-psychiatrischen Standard sind Zuwendung und ausreichend Zeit für den Patienten die entscheidenden Wirkfaktoren.

Wie war es für Sie, so viele Jahre so eng mit psychisch Kranken zu verbringen? Wie haben Sie persönlich von der Arbeit entspannt?

Ich habe den Kontakt mit meinen Patienten nur selten als belastend erlebt. Belastend waren eher die Rahmenbedingungen des psychiatrischen Versorgungssystems mit der zunehmenden Büro-kratisierung. Entspannen konnte ich mich immer gut, da ich auch ein Leben „außerhalb der Psychiatrie“ hatte. Sport war mir immer wichtig; außerdem gehe ich gern in Konzerte.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie die Klinik?

Ich verlasse die Klinik mit etwas Wehmut, aber mit der Überzeugung, meinem Nachfolger Dr. Florian Metzger eine gut geführte Klinik mit einem tollen Mitarbeiterteam zu übergeben.

Werden Sie auch im Ruhestand beruflich noch aktiv sein?

Vermutlich ja. Man sollte sich aber zunächst einmal die Zeit nehmen, für sich selbst herauszufinden, welche Mischung aus Ruhestand und Unruhestand einem am besten bekommt. Deshalb kann ich die Frage noch nicht endgültig beantworten.

Abschiede und Amtseinführung

Dr. Rolf Speier wird am Freitag, 8. Februar, offiziell von Vitos Haina verabschiedet und sein Nachfolger Dr. Florian Metzger wird in sein Amt eingeführt. Ebenfalls verabschiedet wird der ehemaligen Geschäftsführer von Vitos Haina, Ralf Schulz. Er ist nun, wie berichtet, als Geschäftsführer der Vitos-Gesellschaften Heppenheim und Riedstadt tätig. Begrüßt wird sein Nachfolger in Haina, Matthias Müller, der das Amt seit 1. Dezember 2018 ausübt.