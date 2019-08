Schreufaer Hendrik Sommer übernimmt Tegut-Lädchen in Löhlbach

Löhlbach – Der Schreufaer Dr. Hendrik Sommer übernimmt zum 1. Oktober das „Tegut-Lädchen für alles“ in Löhlbach. Er wird damit bereits der vierte Betreiber sein, seitdem die Gemeinde Haina 2011 die Ladenräume in der umgebauten Grundschule erstmals vermietet hatte.

Löhlbach – Der Schreufaer Dr. Hendrik Sommer übernimmt zum 1. Oktober das „Tegut-Lädchen für alles“ in Löhlbach. Er wird damit bereits der vierte Betreiber sein, seitdem die Gemeinde Haina 2011 die Ladenräume in der umgebauten Grundschule erstmals vermietet hatte.

Der aktuelle Inhaber Piotr Boratynski, der das Geschäft seit November 2017 führt, hatte den Mietvertrag zum 30. September gekündigt. Er wolle sich auf seinen anderen Geschäftszweig, den Verkauf und Einbau von Türen, Fenstern, Treppen und Sonnenschutz, konzentrieren, sagte er auf HNA-Anfrage. Insgesamt vier Interessierte haben sich für die Laden-Übernahme bei Hainas Bürgermeister Alexander Köhler gemeldet, erläutert dieser. Mit Hendrik Sommer sei man sich relativ schnell einig geworden. Damit war die Suche nach einem Nachfolger nicht so dramatisch, wie in der Vergangenheit, als sogar zweimal die Schließung des Geschäfts drohte (Hintergrund).

Der Schreufaer Ökobauer und studierte Agrarwissenschaftler Sommer, der vielen auch als SPD-Unterbezirksvorsitzender bekannt ist, will mit dem Betrieb des Tegut-Lädchens nicht nur dafür sorgen, dass die Löhlbacher weiterhin Lebensmittel und Haushaltsartikel im Ort kaufen können, sondern damit auch seinen weiteren Geschäftsbereich, das Schul-Catering, stärken: Sommer beliefert Schulen und Kindergärten im Landkreis mit Mittagessen, das von Mitarbeitern in einer Küche im Frankenberger Stadtteil Wangershausen hergestellt und ausgeliefert wird. „Wir wollen das Essen in Absprache mit dem Landkreis immer mehr auf Bio-Lebensmittel umstellen“, erläutert er. Als Ladenbetreiber könne er die Lebensmittel dafür zusammen mit den Waren fürs Lädchen direkt bei der Tegut-Zentrale erwerben. „Sonst müsste ich sie im Supermarkt kaufen.“

Für Löhlbach hat er auch einen weiteren Plan: Er will einen Mittagstisch anbieten – ein Mittagessen für 4,90 Euro, so wie sein Betrieb Escom das bereits in einem Bistro in Hallenberg umsetze.

„Aber zunächst hat der Betrieb des Lädchens Priorität“, sagt Sommer. Er werde allen acht Mitarbeitern die Weiterbeschäftigung anbieten. Die Gespräche würden in Kürze geführt. Auch an den Öffnungszeiten werde sich vorerst nichts ändern. Beim Sortiment werde Wert auf regionale und auf Bio-Produkte gelegt.

Bürgermeister Alexander Köhler und Erster Beigeordneter Hermann Möller sind froh, dass sich ein neuer Betreiber für das einzige Lebensmittelgeschäft im 1500-Einwohner-Ort gefunden hat, wie sie am Dienstag bei der Unterzeichnung des Mietvertrags betonten. „Der Bedarf im Ort besteht. Das haben mir insbesondere ältere Menschen immer wieder gesagt. Der Laden ist gut frequentiert“, erläuterte Köhler.

Das Geschäft sei auch für die Attraktivität des Dorfzentrums wichtig. Die Gemeinde werde deshalb die Weiterführung des Ladens unterstützen, so weit ihr dies möglich sei. Für dieses Entgegenkommen dankte Hendrik Sommer der Gemeinde ebenso wie auch der Supermarktkette Tegut.

