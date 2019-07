Manfred und Natalia Lukesch als Königspaar in Löhlbach inthronisiert

Jetzt ist es amtlich: Manfred und Natalia Lukesch sind das neue Königspaar des Schützenvereins Löhlbach.

Zum Auftakt des dreitägigen Schützenfestes am Samstag im Festzelt wurden sie von der neuen Vereinsvorsitzenden Annika Klawe feierlich in Amt und Würden erhoben - unter dem Beifall der vielen Schützenfreunde.

Als äußeres Zeichen der Regentschaft erhielt Manfred Lukesch die Königskette, Ehefrau Natalia das Diadem. Beim Königsschießen am 6. Juli hatte Lukesch den hölzernen Vogel mit dem 41. Schuss von der Stange geholt. „Es war ein unvergessliches Königsschießen“, erinnerte Annika Klawe bei der Proklamation. Schon um 16.40 Uhr habe der neue König festgestanden.

Auch die Ritter wurden in die Königsfamilie eingeführt: 1. Ritter Uwe Rödiger, 2. Ritter Constanze Wilhelmi, 3. Ritter Jörg Daume, 4. Ritter Michael Zaretzke, 5. Ritter Iwona Klawe und 6. Ritter Franz Hackel. Musikalisch umrahmt wurde die Proklamation vom Musikverein Löhlbach. In den vergangenen zwei Jahren regierten Jan Arnold und Celina Mattheis. Das Schützenfest in Löhlbach findet alle zwei Jahre statt.

Er sei stolz, Schirmherr des 28. Schützenfestes in Löhlbach zu sein, sagte Hainas Bürgermeister Alexander Köhler. Sein Glückwunsch galt Manfred Lukesch zu seinem „Königsschuss“. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der Schützenverein Löhlbach mit seinen 211 Mitgliedern einer der „größten und renommiertesten Vereine“ in der Großgemeinde sei. Das aktive Vereinsleben trage auch zur Dorfgemeinschaft in Löhlbach entscheidend bei. Köhlers Dank galt dem Schützenverein für die Ausrichtung dieser Festveranstaltung: „Viele andere Vereine scheuen die Arbeit, die hinter einer solchen Veranstaltungen steckt.“

Bezirksschützenmeister Heinrich Schmitz sprach bei der Proklamation des neuen Königspaares von einem „bedeutsamen Ereignis“, auch die große Anzahl an Gästen und Schützen in Uniform gebe der Veranstaltung einen „würdigen Rahmen“. Dabei machte Schmitz auch Werbung für den Schießsport. Vor allem an die Jugendlichen appellierte er, in die Schützenvereine zu gehen.

Nach dem Königstanz sorgte die ungarische Band Donau Power für Stimmung im Festzelt. Am Montag, stehen in Löhlbach noch ein Frühschoppen, ein Kinderfestzug und ein Kinderfest sowie der Ausklang mit der Band Donau Power auf dem Programm.