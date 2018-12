Unfälle durch Glatteis auf B253 bei Löhlbach

Löhlbach/Hundsdorf. Glatteis auf der Bundesstraße 253 hat in der Nacht auf Samstag zu zwei Unfällen zwischen Löhlbach und Hundsdorf geführt. In beiden Fällen wurde niemand verletzt.

Zunächst befuhr ein 78-Jähriger mit seinem VW die Bundesstraße 253 von Hundsdorf in Richtung Löhlbach. In einem Gefälle verlor der Mann gegen 0.20 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und schleuderte über die Leitplanke in den Graben hinein, wie die Polizei berichtete.

Das Fahrzeug blieb in etwa fünf Metern Tiefe auf dem Dach liegen. Während der Fahrer unverletzt blieb, entstand am VW ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

Nur kurze Zeit später befuhr eine 74-jährige Frau denselben Streckenabschnitt mit ihrem Ford Ka. Wegen der Glätte verlor auch sie gegen 0.25 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen Randstein. Da der Ford wegen Beschädigungen an Rad und Achse nicht mehr fahrtüchtig war, musste er abschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro, verletzt wurde niemand.

