Vierter Brand in zehn Tagen: Feuerwehr in Haina im Einsatz

Bei alter Brauerei

+ © Biedenbach Feuerwehren aus Haina, Löhlbach und Halgehausen im Einsatz an der Hainaer alten Brauerei. © Biedenbach

Haina/Kloster. Zum vierten Mal in zehn Tagen sind am Montag gegen 17 Uhr Feuerwehren zu einem Brand in der alten Brauerei oder im angrenzenden Schuppen in Haina/Kloster ausgerückt.