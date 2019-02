Vitos will die neue psychiatrische Klinik in Haina bauen

Neue Führungskräfte: Der Ärztliche Direktor der Hainaer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Privatdozent Dr. Florian Metzger (links), und Matthias Müller, neuer Geschäftsführer von Vitos Haina, wollen gemeinsam den Psychiatriestandort Haina voranbringen. Am Freitag wurden sie offiziell in ihre Ämter eingeführt.

Vitos Haina will den Standort Haina stärken. Neben dem Neubau für die Allgemeinpsychiatrie sind weitere Bau- und Ausbauprojekte in Haina in der "Zielplanung".

„Wir sind mitten in einem strategischen und baulichen Zielplanungsprozess, der alle Betriebstätten betreffen wird“, sagte der neue Geschäftsführer Matthias Müller am Freitag bei seiner offiziellen Amtseinführung.

Nachdem der geplante Neubau der Hainaer Allgemeinpsychiatrie am Kreiskrankenhaus Frankenberg nicht zustande gekommen ist, werde nun wahrscheinlich ein Neubau in Haina errichtet. Eine Nachricht, die in der Gemeinde Haina für Freude sorgt, weil durch die geplante Verlagerung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie (KPP) eine Ausdünnung des Standorts befürchtet worden war.

Zudem soll sich die Klinik „stark weiterentwickeln“, erläuterte Müller. „Wir planen die Eröffnung einer Psychosomatischen Station, den Ausbau des Spezialangebotes für Intelligenzgeminderte Menschen, die Eröffnung eines weiteren Ambulanzstandortes und einer Tagesklinik. Auch die Etablierung stationsäquivalenter Angebote ist geplant.“ Gemeint ist damit eine Behandlung der Patienten zu Hause. Ein Projekt, das der neue Ärztliche Direktor Dr. Florian Metzger angehen will.

Der Bereich der Begleitenden Psychiatrischen Dienste werde die baulichen Strukturen optimieren. „Wir planen den Neubau eines Appartementhauses auf dem Campus in der Dr.-Otto-Kahm-Straße hier in Haina und einen Neubau in Gemünden“, gab der Geschäftsführer bekannt.

Neue Pläne gibt es auch für die Klinik für Forensische Psychiatrie, der größten Betriebstätte von Vitos Haina: Aufgrund gestiegener Patientenzahlen in Hessen steige der Belegungsdruck. „Wir haben seit Jahren am Standort Haina mit der alten Bausubstanz zu kämpfen.“ Überlegungen gebe es sowohl für eine grundlegende Sanierung als auch für einen Neubau in Haina. „Aber da sind wir noch in einer frühen Phase“, betont der Geschäftsführer.