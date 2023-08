Was macht das ehemalige Hainaer Pfarrerehepaar Koch eigentlich heute?

Getrennte Stellen, gemeinsames Leben

+ © Familie Koch Spielen gemeinsam im evangelischen Posaunenchor Großseelheim: Oliver Koch mit dem Tenorhorn und Evelyn Koch mit der Tuba. © Familie Koch

In der HNA-Serie „Was macht eigentlich?“ berichten wir, was Evelyn und Oliver Koch, die 2002 bis 2009 in Haina als Pfarrer tätig waren, heute beruflich machen.

Haina/Kloster – Sie erinnern sich gerne an Haina/Kloster. Dort hatten sie ihre erste Pfarrstelle, in der Zeit kamen ihre beiden Töchter Ylva und Linda zur Welt und dort haben sie gute Freunde gefunden. Sieben Jahre lang waren Oliver und Evelyn Koch in Haina als Pfarrer tätig. „Es war eine gute Zeit“, sagen beide einstimmig im Gespräch mit der HNA.

2002 hatte zunächst Oliver Koch, damals 28 Jahre alt, die Nachfolge von Dr. Arnd Friedrich angetreten. Im Oktober 2002 heiraten er und die ein Jahr jüngere Evelyn Schneider. Das Paar hatte sich im Vikariat kennengelernt. Von Mai 2003 bis Oktober 2009 teilten sie sich die Pfarrstelle in Haina. „Wenn wir 30 Jahre an der gleichen Stelle blieben, wäre das weder für uns noch für die Gemeinde gut“, begründeten sie damals den Wechsel in die Evangelische Kirchengemeinde Großseelheim bei Kirchhain.

+ Bei der Verabschiedung von der Pfarrstelle in Haina im Jahr 2009: Oliver und Evelyn Koch. © Marise Moniac

Auch in Großseelheim, wo sie auch heute noch mit den 19 und 17 Jahre alten Töchtern im fast 140 Jahre alten Pfarrhaus wohnen, fühlen sie sich wohl. „Es ist ein nettes Völkchen“, sagt Evelyn Koch. Auch dort teilte sich das Paar zunächst die Pfarrstelle und setzte die Aufgabenteilung fort, die sich schon in Haina bewährt habe, berichten beide: Evelyn Koch übernahm „alles mit Musik“ und den Kindergottesdienst. Sie war auch als Religionslehrerin in Kirchhain tätig. Konfirmanden und Seelsorgearbeit war der Schwerpunkt von Oliver Koch. Die Zusammenarbeit lief weiterhin gut, bestätigt das Paar. „Wir können den anderen so sein lassen, wie er ist“, sagt Oliver Koch.

Ehepaar Koch geht seit 2003 beruflich getrennte Wege

Ende 2013 trennten sich dann ihre beruflichen Wege. Evelyn Koch übernahm die ganze Pfarrstelle in Großseelheim, Oliver Koch wurde Referent für Weltanschauungsfragen am Zentrum Ökumene in Frankfurt/Main. Es ist eine Art Weiterführung der früheren Sektenbeauftragten. „Bei dieser Tätigkeit kann ich meine beiden Interessen, wissenschaftliches Arbeiten und Seelsorge, verbinden“, sagt der 50-Jährige.

Das Zentrum biete für Menschen aus dem Gebiet der beiden evangelischen hessischen Landeskirchen Beratung, seelsorgliche Begleitung und Information über weltanschauliche Gruppierungen, erläutert Koch und präzisiert: „Alle Menschen können in unserer Gesellschaft frei ihre Religions- oder Weltanschauungszugehörigkeit wählen. Es gibt aber auch problematische Gruppen und solche, die Religion oder Weltanschauung missbrauchen und in Abhängigkeiten führen oder Menschen manipulieren.“

In Youtube-Podcasts und Publikation will er angesichts religiös-weltanschaulicher Vielfalt Orientierung bieten – es geht unter anderem um Sekten, alternative Wahrheiten und Verschwörungstheorien mit zum Teil rechtsextremen Inhalt. Evelyn Koch wirkt in den Podcasts als Sprecherin mit.

Die 49-Jährige betreut seit 2013 die Kirchengemeinde in Großseelheim in voller Stelle. „Anders als in Haina bin ich hier auch für Kindergärten und Friedhöfe zuständig“, erläutert sie.

Zusätzlich zur üblichen Seelsorgearbeit hält sie Mundart-Gottesdienst und ist mit dem Projekt Mobile Kirche unterwegs: Dabei handelt es sich um einen Pkw-Anhänger, beladen mit allem, was man braucht, um Gottesdienste im Freien zu feiern – sogar mit einem Wetterhahn. „Das war in Coronazeiten besonders hilfreich“, sagt sie. Die Kirchengemeinde hat auf ihrer Homepage einen eigenen Youtube-Kanal, auf den Evelyn Koch Online-Gottesdienste, Andachten und Krippenspiele stellt.

Kirchenmusik ist für die Pfarrerin, die mehrere Instrumente spielt, nach wie vor eine Herzensangelegenheit. Sie motivierte ihren Ehemann, das Tenorhornspiel zu erlernen, so dass auch er jetzt im Großseelheimer Posaunenchor musizieren kann.

Pfarrerehepaar Koch hat noch gute Kontakte nach Haina

Beide haben noch Kontakt zu Haina. Oliver Koch trifft sich regelmäßig mit einem Freund zum Mountain-Bike-Fahren. Evelyn Koch hat sich lange Zeit einmal jährlich mit Frauen aus der einstigen Krabbelgruppe getroffen. „Das ist leider seit Corona etwas eingeschlafen. Das müssen wir mal wieder aktivieren“, sagt sie.

Nach dem Pfarrerehepaar Koch betreute für drei Jahre Dr. Jörg Mosig die Kirchengemeinde Hohes Lohr Kellerwald, wie sie jetzt heißt. Dann folgte bis vor kurzem Beate Ehlert, die nun in der Rhön tätig ist. Ihre Nachfolge ist noch nicht geregelt. (Martina Biedenbach)

Weitere Infos:

zur Kirchengemeinde Großseelheim unter http://www.xn--grosskleinschn-7pb.de/

Oliver Koch ist Mitautor des Buches „Evangelische Orientierung inmitten weltanschaulicher Vielfalt“ und Autor von Podcasts. https://www.zentrum-oekumene.de/fileadmin/redaktion/Weltanschauungen/Weltanschauliche_Vielfalt_A5.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Bew3fqiW-Ws