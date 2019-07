Wegen Wohrateichen: BUND-Ortsverband in Haina gegründet

Ein neuer BUND-Ortsverband wurde in Haina unter der Leitung von Horst Tolloch (rechts) gegründet. Zum Vorstand gehören (von links) Getraude Wenz, Karl-Heinz Wenz und Petra Staude-Hansmann.

In Haina ist ein neuer Ortsverband des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Zu der Versammlung waren gut 20 Bürger ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen.

Über den BUND wollen sich die Mitglieder nun auch effektiver als bisher für den Erhalt der Hainaer Wohrateiche einsetzen.

Die Gründungsversammlung wurde vom stellvertretenden BUND-Kreisvorsitzenden Horst Tolloch (Frankenberg) geleitet. Dr. Karl-Heinz Wenz wird den Ortsverband Haina als Vorsitzender leiten. Dabei wird er von Petra Staude-Hansmann und Gertraude Wenz vertreten. Die Aufgaben eines Kassenwartes werden vom Landesverband des BUND übernommen, sodass gemäß der Satzung des Landesverbandes drei Vorstandsmitglieder ausreichten, um den Ortsverband zu gründen. Das Trio wird nun für die nächsten drei Jahre an der Spitze der Hainaer Naturschützer stehen.

„Wir sind eine Generation, die etwas bewegen will. Die Nachhaltigkeit soll und muss dabei ein Schwerpunkt sein“, sagte Petra Staude-Hansmann. Themen wie Wasserversorgung im Kontext des Klimawandels, die Gülleproblematik oder ökologischer Landbau könnten Arbeitsfelder des neuen Ortsverbandes sein, meinte Viola Wagner. Es gebe viele Ideen, die es wert seien, bearbeitet zu werden.

Horst Tolloch wies hier auf den in vielen Städten und Kreisen ausgerufenen Klimanotstand hin – verbunden mit Wassernotständen. Ebenso informierte er über das Sterben vieler Baumarten aufgrund der hohen Trockenheit.

Vorsitzender Karl-Heinz Wenz betonte, die Infrastruktur des BUND nutzen zu wollen, um besser gegen den Landeswohlfahrtsverband und die beteiligten Behörden in Bezug auf die Interessen der Bürgerinitiative (BI) „Rettet die Wohrateiche“ in Haina agieren zu können. „Wir wurden bisher als BI nicht gehört. Wir haben wenige und auch falsche Informationen bekommen. Dies ist ein Grund von vielen, weshalb wir nun einen Ortsverband im BUND gegründet haben“, sagte der Vereinschef.

Er und die anderen Mitglieder erhofften sich nun eine größere Sichtbarkeit durch den BUND. „Die Arbeit der BI hat gezeigt, wie komplex Behörden agieren, wobei noch viele Fragen zum Thema Wohrateiche offen sind“, sagte Wenz. Er meinte damit unter anderem die noch ausstehende Umweltverträglichkeitsstudie und die Antwort aus dem Hessischen Landtag zur abgegebenen Petition.

Der neue BUND-Ortsverband hoffe nun, dass die angekündigte Schlitzung der Dämme in Haina erst einmal verschoben oder ganz abgesagt werde. Der Wasserstand in den Teichen könne ebenso über den existierenden Ablass reguliert werden, so die Meinung der Anwesenden.

(Von Jutta Ochs)