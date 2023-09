Zusammenstoß beim Überholen: Zwei Verletzte nach Unfall bei Haina

Von: Jörg Paulus

Bei einem Unfall bei Haina sind zwei Autos zusammengestoßen. © Paulus, Jörg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Haina und Sehlen sind am Mittwochmorgen zwei Frauen verletzt worden.

Haina - Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, 13. September, gegen 7.30 Uhr etwa 500 Meter vor dem Ortseingang von Haina. Wie die Polizei vor Ort berichtete, hatte eine 22-jährige Frau aus Gießen, die mit ihrem Seat in Richtung Haina fuhr, einen Bus und ein Auto überholt. Dabei kam ihr eine andere Autofahrerin, eine 55-Jährige aus Haina, mit ihrem VW Polo entgegen. Die beiden Autos stießen zusammen - „Gott sei Dank nicht frontal“, sagte eine Polizistin.

Die beiden Autos wurden jeweils vorne links schwer beschädigt, die beiden Fahrerin verletzt, aber nach ersten Erkenntnissen nicht schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Korbach und Bad Wildungen gebracht. Die Landesstraße war an der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt.