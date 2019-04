Vize-Bürgermeister stirbt bei Unfall mit Quad

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag soll der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Hallenberg (Hochsauerlandkreis) ums Leben gekommen sein.

Das berichtet die Westfalenpost. Nach Informationen der Polizei im Hochsauerlandkreis war ein 44 Jahre alter Quadfahrer mit seiner Begleitung auf einem Waldstück von Braunshausen in Richtung Ederstraße unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam er vom Weg ab und überschlug sich in der Böschung.

Der Hallenberger verstarb noch am Unfallort. Wie die Westfalenpost berichtet, soll es sich bei den Verunglückten um Alexander Berkenkopf, den stellvertretenden Bürgermeister der Stadt und seine Frau handeln.

Die 43 Jahre alte Begleiterin wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Hier befindet sich Hallenberg im Hochsauerlandkreis