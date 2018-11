Helloween-Party in Frankenberg: Der Spuk zog tausende Gäste an

Der Sänger Christian Durstewitz (Mitte) begeisterte zusammen mit Ehefrau Raffaella Covelli und Nils Sauerland als schaurige Band „Le Cirque Grimace“. Dursti und Co. stimmten Coversongs wie Proud Mary und Ciao Bella an.

Das 15. Halloween-Midnight-Shopping der Frankenberger Kaufleute in der Fußgängerzone war wieder ein Erfolg. Mehrere tausend Menschen waren auf den Beinen, viele hatten sich verkleidet.

Die schaurigen Gestalten der B&M Dance Company kaperten mit Piraten-Säbeln den Iller- und Mones-Platz und liefen durch die Fußgängerzone. Der „Whiskypiper“ und sein Partner bahnten sich mit ihren schrillen Dudelsackklängen den Weg durch die Menschenmassen. Christian Durstewitz und seine Band „Le Cirque Grimace“ begeisterten die Fans mit Cover-Songs wie „Proud mary“ oder „Rocking all over the world“. In der Frankenberger Fußgängerzone herrschte in der Nacht zu Sonntag Halloween-Partylaune.

Auf Hochstelzen schwebten das Einhorn Azzurro und die „Hexe des Herbstes“ in ihren farbenprächtigen Kostümen wie elfengleiche Fabelwesen durch die Nacht. „Frau Soldan“ alias Ruth Piro-Klein nahm die Menschen bei zwei nächtlichen Stadtführungen zusammen mit Nachwächter Brosius (Lothar Finger) zu Trompetenklängen von Tristan Mitschke mit auf eine historische Zeitreise ins Jahr 1556. Und „kleine Vampire“ streunten durch die bis zur Geisterstunde verkaufsoffenen Geschäfte und forderten „Süßes oder Saures“. Mit Erfolg. Das 15. Halloween-Midnight-Shopping der Frankenberger Kaufleute am Samstag in der rappelvollen Neustadt war wieder ein Erfolg.

„Halloween ist mit keinem anderen Stadtfest vergleichbar. Diese Nacht hat ihren besonderen Charme. Einkaufen bis 24 Uhr, das lieben die Menschen“, freute sich Kaufleute-Chef André Kreisz, während mehrere tausend Besucher einen gruseligen Streifzug durch die Einkaufsmeile unternahmen.

Vor allem Kinder hatten sich mit viel Spaß in außergewöhnliche Kostüme geworfen. Blutige Monster, düstere Hexen oder fiese Teufel machten die Fußgängerzone unsicher. An Halloween machte auch der Frankenberger Einzelhandel „schrecklich“ gute Geschäfte. Die Läden waren voller Menschen – erst zur Geisterstunde war der Spuk zu Ende. (mjx)