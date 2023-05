Veranstalter des Hansemarkts: „Tolle Stadt, tolles Publikum“

Von: Julia Janzen

Viel los war an den vier Tagen während des Hansemarktes auf der Hauer. © Julia Janzen

Das Wetter meinte es meist gut mit dem Hansemarkt: Viel Sonne und wenig Regen lockten zahlreiche Besucher aus der Region an den vier Veranstaltungstagen zum Markt auf der Hauer. Dort ging es rund an den Karussells, es gab jede Menge Musik, Essen und Getränke sowie zahlreiche Verkaufsstände.

Korbach - Nach der Premiere im vergangenen Jahr fand der Hansemarkt nun bereits zum zweiten Mal statt. Mit dabei waren laut Veranstalter insgesamt 35 Betriebe. Vor allem für Kinder und Jugendliche wichtig: Möglichst viele Karussells. Neben einem Riesenrad, einer Berg-und-Tal-Bahn und Autoscooter gab es auch ein Spaßhaus mit allerlei Herausforderungen und Fahrgeschäfte, die wild durch die Luft sausten. Für die jüngsten Marktbesucher standen einige Kinderkarussells bereit.

Schlange stehen hieß es bei Sonnenschein und blauem Himmel an Eis- und Getränkeständen. Wer es deftig mochte, konnte zwischen Würstchen, Fischbrötchen, Langos und Kartoffelspießen wählen. Für den süßen Zahn gab es neben Churros und den klassischen Waffeln auch Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen. Natürlich luden zahlreiche Standbetreiber auch zum Spielen ein: Ob an Greifautomaten, beim Glücksrad oder an der Schießbude. Bummeln konnten Interessierte an den Marktständen. Dort gab es nicht nur Nützliches wie Putzlappen und Besen sowie Gewürze, sondern auch Spielsachen, Kleidung, Taschen und vieles mehr.

Für die jungen Besucher machte Künstler Michael Schröder hier Luftballonfiguren. © Julia Janzen

Ein Künstler sorgte in den Gängen immer mal wieder für Staunen und Lachen vor allem bei Kindern, unter anderem durch riesige Seifenblasen. Auch Live-Musik stand an den vier Tagen auf dem Programm: Neben „The Boptown Cats“ spielten auch „Die Hessentaler“, außerdem zwei Alleinunterhalter. Zum Auftakt des Hansefestes gab es ein Feuerwerk, am Sonntag stand dann der Tanz in den Mai an und mit einem Familientag am 1. Mai klang der Hansemarkt auf der Hauer aus.

„Schon letztes Jahr waren wir positiv überrascht, dieses Jahr ist die Resonanz noch besser“, sagt Veranstalter Max Wagner. „Tolle Stadt, tolles Publikum.“ Damit habe sich auch das unternehmerische Risiko gelohnt, denn es seien mehr Betreiber als im vergangenen Jahr gekommen. Er sei zuversichtlich, was die Zukunft des Marktes angeht, so Wagner. jj