Alte Suchtklinik in Eifa seit Jahren leer: Jetzt gibt es Hoffnung

Eifa. Brachliegende Grundstücke, veraltete Bushaltestellen und Müllkippen – überall finden sich Orte, über die man sich ärgert. Damit etwas geschieht, sind wir mit unseren Lesern auf der Suche nach Schandflecken im Frankenberger Land. Diesmal die ehemalige Suchtklinik in Eifa.

„Die Zustände hier werden immer schlimmer“, hatte Ortsvorsteher Karl-Heinz Damm schon vor drei Jahren über die ehemalige Fachklinik Ederbergland in Eifa gesagt. „Es entwickelt sich immer mehr zu einem Schandfleck im Ort“, lautete schon damals seine Prognose über den Gebäudekomplex, in dem bis Ende der 1990er-Jahre Suchtkranke behandelt und betreut wurden.

Keine Überraschung also, dass jetzt ein Leser die ehemalige Klinik in Eifa für die HNA-Serie „Schandfleck“ vorgeschlagen hat. „Ein optisch sehr hässlicher Anblick, der das Umfeld negativ prägt“, schreibt der Leser, der namentlich nicht genannt werden möchte. Zu dem Umfeld gehört auch ein Kinderspielplatz. Daniel Plank, der stellvertretende Ortsvorsteher, spricht deshalb vom „Schandfleck mitten im Ort“.

+ Der Kinderspielplatz direkt daneben: Die ehemalige Suchtklinik in Eifa steht mitten im Ort.

Das Gelände wächst immer mehr zu, die Fassaden werden unansehnlich, die Bausubstanz verfällt. Mittlerweile würde das Gebäude sogar von Kindern als Abenteuerspielplatz genutzt, erzählt Karl-Heinz Damm. Als wir vor Ort Fotos machen, stehen Fenster offen, drin liegen Müll und Matratzen. „Wir hoffen, dass nichts passiert, wenn Kinder da rumspringen“, sagt Damm, dem das Gebäude nach wie vor ein Dorn im Auge ist: „Wir haben als Ortsbeirat keine Möglichkeit; wir können das Thema nur immer wieder ansprechen.“

Das Problem war viele Jahre lang, dass der Eigentümer nicht auffindbar war. Die Person sei trotz intensiver Suche noch unbekannt, hatte Bürgermeister Dirk Junker vor drei Jahren bei unserem letzten Bericht gesagt. Die Stadt hatte ihre Forderungen an den Eigentümer – zum Beispiel die Grundsteuer – zwischenzeitlich niedergeschlagen. Die Stadt verzichtete damit aber nicht auf das Geld, sondern könnte es wieder einfordern, wenn die Chance besteht.

Und das könnte jetzt tatsächlich möglich werden: Wie Junker berichtet, sei die Eigentümerin mittlerweile ausfindig gemacht worden, es handele sich um eine Frau, die in Frankreich lebt. Gegen sie sei ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.

Durch einen möglichen Besitzerwechsel bei der ehemaligen Suchtklinik in Eifa „könnte Bewegung in die Sache kommen“, sagt der Bürgermeister. Die Stadt habe jetzt jedenfalls ihre Forderungen innerhalb eines eingeleiteten Rechtsverfahrens angemeldet.

Was das konkret für das Gebäude in Eifa bedeutet, lässt sich allerdings nicht absehen. Vermutlich müssen die Eifaer ihren Schandfleck mitten im Ort noch einige Zeit ertragen.

Unsere Serie

Schandflecke gibt es in jedem Ort. Ob es eine löchrige Straße ist, die immer schlimmer wird, oder das herrenlose Haus, dem man beim Verwahrlosen zusehen kann, oder auch der große Müllberg, der von Unbekannten illegal in die Gegend gekippt wird. All das sind Ecken, auf die kein Ort stolz ist.

Wir bitten Sie, liebe Leser, uns Ihren Schandfleck in Ihrem Ort vorzustellen – mit Foto, einer Beschreibung, der Straße und Ihren Kontaktdaten. Wir finden heraus, warum sich dort nichts tut und wer dahinter steckt. Schreiben Sie uns per E-Mail an die Redaktion: frankenberg@hna.de