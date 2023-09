Auto brannte während Fahrt: B253 bei Eifa war voll gesperrt

Von: Jörg Paulus, Philipp Daum

Ausgebranntes Fahrzeug: Die Bundesstraße 253 ist derzeit zwischen Eifa und Laisa in beiden Richtungen voll gesperrt. © Jörg Paulus

Die Bundesstraße 253 zwischen Eifa und Laisa war am Donnerstagmittag, 7. September, in beiden Richtungen für fast zwei Stunden voll gesperrt. Ein Auto war auf der Straße in Brand geraten.

Eifa - Wie die Polizei an der Einsatzstelle berichtete, hatte das Auto während der Fahrt Feuer gefangen. Der Fahrer habe berichtet, dass er gegen 11.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Laisa kurz nach dem Ortsausgang von Eifa Rauch aus dem Motorraum bemerkt habe. Die Polizei sprach von einer „spontanen Selbstentzündung“, die genaue Ursache steht nicht fest.

Das Auto, ein Mercedes, hatte einen Anhänger angekoppelt, auf dem zwei weitere Autos transportiert wurden. Der Fahrer, der allein im Wagen war, konnte sich unverletzt aus dem brennenden Fahrzeug befreien und den Anhänger abkoppeln, damit er nicht auch Feuer fängt.

Die Feuerwehren aus Hatzfeld, Eifa, Battenberg und Laisa waren im Einsatz, um den Brand am Fahrbahnrand zu löschen. Der Verkehr auf der Bundesstraße war für fast zwei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, also zwischen dem Ortsausgang von Eifa und dem Abzweig nach Frohnhausen. Autos und etliche Lastwagen standen vor dem gesperrten Abschnitt aus Richtung Laisa auf einem guten Kilometer in der Schlange. Eine Umleitung war ab Eifa über Holzhausen möglich und umgekehrt.

Ab 13.15 Uhr wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der ausgebrannte Wagen und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Auch die Straßenmeisterei aus Frankenberg war vor Ort, um sich nach dem Brand die Fahrbahnoberfläche anzuschauen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Fahrbahn aber nicht stark beschädigt.