Dorfentwicklung in Hatzfeld: Jetzt sind die Bürger gefragt

Was sind wichtige Themen in Hatzfeld? An Stellwänden sollten die Bürger am Mittwochabend ihre Einschätzung mit Klebepunkten abgeben.

Hatzfeld. In Hatzfeld hat die Bürgerbeteiligung am Dorfentwicklungsprogramm begonnen. Die Stadt war 2018 in das Förderprogramm des Landes Hessen aufgenommen worden und hatte sich dabei im Landkreis gegen Mitbewerber Frankenau durchgesetzt.

„Ich bin total überwältigt“, sagte Gudrun Schöning. „Mit so einer Resonanz hatten wir nicht gerechnet.“ Die Stadträtin und Leiterin der ehrenamtlichen Steuerungsgruppe für die Dorfentwicklung in Hatzfeld war sichtlich überrascht, dass an die 180 Besucher zur Auftaktveranstaltung für das Förderprogramm ins Bürgerhaus gekommen waren. Dort stellten Bernd Wecker und Stefanie Koch vom Planungsbüro Bioline aus Dalwigksthal vor, was sie schon erarbeitet haben, was die Bürger tun können und wie es weitergeht.

Worum geht es bei dem Verfahren, das nun offiziell begonnen hat?

Für die Dorfentwicklung verlangt das Land Hessen ein „Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK). In diesem Strategiepapier, das etwa 260 Seiten dick wird, stehen die Ist-Situation der Stadt mit Stärken und Schwächen sowie Ziele und Projekte für die nächsten zehn Jahre. Dabei geht es nicht nur darum, an Geld für Projekte zu kommen, sondern eine Strategie für die Kommune zu entwickeln, betonte Bernd Wecker, Geschäftsführer des Büros Bioline. „Was bringt die Stadt voran? Das muss das große Ziel sein“, sagte auch Bürgermeister Dirk Junker.

Was können die Bürger tun?

Die Erstellung des IKEK in diesem Jahr und die Umsetzung von Projekten in den Folgejahren seien „keine Einzelleistung, sondern Bürgerleistung“, sagte Junker. Die Besucher am Mittwochabend wurden deshalb schon aufgefordert, an Stellwänden aufzuschreiben und zu markieren, was für sie wichtige Themen für die Zukunft der Stadt sind, wie sie die Infrastruktur in Hatzfeld bewerten, welche Rolle die einzelnen Stadtteile in der Kommune spielen und wo sie die Herausforderungen für jeden Ort sehen.

„Damit hört es aber nicht auf“, sagte Stefanie Koch von Bioline, die das Verfahren in Hatzfeld als Projektleiterin begleiten wird. Die Bürger – nicht nur die von Mittwochabend – sind aufgerufen, sich an drei Foren zu beteiligen, die ab 14. August stattfinden. Dabei werden in Arbeitsgruppen Themen und Ziele erarbeitet, um zu konkreten Projekten zu kommen, die dann im IKEK stehen werden.

Um welche Themen wird es im IKEK gehen?

Schwerpunkte können Leerstand, Nahversorgung, Bildung, Betreuung und Gemeinschaftseinrichtungen sein. „Sie sollten die Stärken stärken – mehr noch als zu versuchen, die Schwächen zu beseitigen“, empfahl Bernd Wecker den Hatzfeldern aus seiner 25-jährigen Erfahrung in der Dorferneuerung.

Was können Projekte sein?

Das Land Hessen verfolgt mit dem Dorfentwicklungsprogramm seit einigen Jahren einen gesamtkommunalen Ansatz statt die Förderung einzelner Dörfer. Bei den Projekten sollte daher im Vordergrund stehen, was sie der gesamten Kommune bringen. Das könnte ein Dorfladen sein, wenn es in Hatzfeld keinen Lebensmittelmarkt gäbe. Es werden aber auch Projekte in einzelnen Orten gefördert – zum Beispiel ein Dorfplatz.

„Es gibt Konkurrenzdenken zwischen den Dörfern – das ist überall so“, sagte Wecker. Er riet aber dazu, zusammenzuarbeiten, sich vom eigenen Engagement und Bedürfnis zu lösen und auf „die wirklich wichtigen Themen“ zu konzentrieren. „Eine neue Toilette im DGH sorgt nicht dafür, dass Menschen nach Hatzfeld ziehen.“

Wie ist der Ist-Zustand?

Bioline hat schon mit der Analyse begonnen, war in den Stadtteilen und hat mit den Ortsbeiräten gesprochen. Stefanie Koch stellte einige Zahlen vor, etwa zu Bevölkerung, Arbeitsplätzen, Nahversorgung, Kita und Schule. Es gebe zum Beispiel relativ viele Zuzügler, andererseits müsse Hatzfeld für Senioren attraktiver werden. Und die Bevölkerung sei seit 1987 im Schnitt um fast zehn Einwohner pro Jahr gesunken – von 3253 auf 2955. „Angesichts dieser Zahlen macht es zum Beispiel keinen Sinn, ein DGH zu vergrößern“, sagte Koch. „Besser wäre, sich zu überlegen, wie man das, was man hat, mit weniger Einwohnern erhalten kann.“

Wie geht es jetzt weiter?

Die Bürger sind zu drei IKEK-Foren eingeladen: am 14. August im DGH Eifa, am 28. August in Reddighausen (Ort noch offen), am 11. September im DGH Holzhausen. Die Termine und Ergebnisse werden auf www.de-hatzfeld.de veröffentlicht. Auch die Jugendlichen aus dem Stadtgebiet sollen angesprochen werden. Parallel werden Stadtverwaltung, Stadtverordnete und die neunköpfige Steuerungsgruppe informiert und beteiligt. Von September bis Dezember wird das Büro Bioline das Konzept fertigstellen, das danach von Stadtparlament und Wirtschafts- und Infrastruktur-Bank (WI-Bank) des Landes beschlossen werden muss.

„Das Verfahren ist mit einem 5000-Meter-Hürdenlauf vergleichbar“, sagte Bürgermeister Junker. Doch der Aufwand lohne sich: „Es wird uns als Stadt voranbringen.“

Private Anträge

Nur am Rande ging es am Mittwochabend auch schon um Fördermöglichkeiten für private Projekte, denn diese Förderung beginnt erst, wenn das IKEK anerkannt ist, also „irgendwann im Frühjahr 2020“, sagte Bernd Wecker. Dazu werde es noch eine eigene Infoveranstaltung geben. Das Fördergebiet dafür werde derzeit erfasst, es wird im Groben die alten Ortskerne umfassen mit Gebäuden, die vor 1950 gebaut wurden.

Nach einer Änderung der Richtlinie soll es zukünftig bis zu 45 000 Euro pro Projekt geben (35 Prozent der förderfähigen Nettokosten von mindestens 10 000 Euro). Für Kulturdenkmäler, die schon jetzt gefördert werden, gibt es maximal 60 000 Euro. Wichtig ist, betonte Wecker, dass die Arbeiten nicht vor der Bewilligung begonnen werden dürfen.