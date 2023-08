Eine Filiale, die nie schließt: Erste Poststation der Region

Post Hatzfeld

+ © Celine Kühn Inbetriebnahme der neuen Poststation in Hatzfeld: (von links) Daria Klein (Deutsche Post, Teamleitung Filialenpackstation), Bürgermeister Dirk Junker, Gabriele Schulz (regionale Politikbeauftragte der DHL Gruppe) und Nina Kirchner (Mitarbeiterin des Raiffeisenmarktes Hatzfeld). © Celine Kühn

Die erste Poststation der Region steht auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes in Hatzfeld. Die Station bietet rund um die Uhr alle Services einer Postfiliale.

Hatzfeld – Nach der Arbeit noch schnell das Päckchen wegbringen. Doch die Post hat schon geschlossen. Viele Berufstätige kennen das Problem, dass Öffnungszeiten mit den eigenen Arbeitszeiten kollidieren.

Abhilfe soll in diesem Szenario die neue Poststation in Hatzfeld schaffen. Sie steht auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes und bietet den Einwohnern alle Dienstleistungen einer Postfiliale und das rund um die Uhr.

Alle Dienstleistungen der Filiale

„Die Poststation ist ähnlich wie die bisherige Packstation, nur weiterentwickelt“, erklärt Gabriele Schulz, regionale Politikbeauftragte der DHL Gruppe. Wie auch bei der Packstation, kann man seine Pakete zu dem Gerät liefern lassen und dort abholen.

Neu ist jedoch, dass man an der Station auch alle Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, für die man sonst in die Filiale gehen muss. So kann man dort Briefmarken kaufen, Pakete und Briefe frankieren und verschicken oder auch einen Nachsendeauftrag anlegen.

Geleert wird die Station täglich um neun Uhr. „Geöffnet“ hat sie sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. „Die Postfiliale in Hatzfeld hat täglich nur zwei Stunden geöffnet. Mit der Station können wir diese entlasten“, erklärt Schulz weiter. Außerdem sei diese wesentlich kundenfreundlicher.

Bürgermeister testet das System

Ob die Station so einfach zu bedienen ist, wie Gabriele Schulz verspricht, testet Bürgermeister Dirk Junker direkt selbst. Zunächst wählt Junker aus, ob er Brief oder Paket versenden möchte. Dann gibt er die Größe an. Nun werden Absender- und Anlieferungsadresse auf dem Touchscreen eingetippt. Bezahlt wird mit Karte.

Sobald dies geschehen ist, wird das Label gedruckt und der Brief oder das Päckchen kann damit frankiert werden. Der Barcode auf dem Sticker muss an der Station gescannt werden und schon öffnet sich ein passendes Fach der Station. Die Sendung wird hinein gelegt und die Klappe geschlossen. „Es ist wirklich ganz leicht. Man wird gut durch den Prozess geführt“, bestätigt Junker.

Benötigt ein Kunde Hilfe bei der Bedienung der Poststation, kann er direkt an der Station eine Hotline anrufen oder einen Videoanruf starten.

„Wir haben bisher nur positives Feedback bekommen. Mit dem Standort kann man den Einkauf und den Gang zur Post verbinden“, sagt Nina Kirchner, Mitarbeiterin vom Raiffeisenmarkt Hatzfeld. Sie freut sich über das neue Angebot für Kunden.