Nach 73 Jahren: Enkelin erfährt vom Schicksal ihres im Krieg gefallenen Großvaters

An den Soldatengräbern auf dem Hatzfelder Friedhof: (von links) Horst Becker (2. Vorsitzender Reservisten Hatzfeld) mit Enkel Jan, Bürgermeister Dirk Junker, Oliver Zissel (Pressewart der Reservisten) und Herbert Becker (Kassenwart der Reservisten), der das Schicksal des Soldaten Josef Gabor erforscht hat. Auf dessen Grabstein (rechts) steht noch der falsche Name Cabuor.

Hatzfeld. Am 28. März 1945 bombardierten englische Kampfflugzeuge Hatzfeld. Fünf Menschen starben. Unter ihnen Josef Gabor, damals Soldat in Hatzfeld. Zu Hause galt er als vermisst.

Nach 73 Jahren konnte der Hatzfelder Herbert Becker die Identität aufklären und die Familie informieren. „Als ich mit der Enkeltochter telefoniert habe, war sie den Tränen nahe“, erzählt Herbert Becker. Was er der Frau erzählte, hätte sie kaum mehr für möglich gehalten: Ihr Großvater Josef Gabor, der in seiner Heimat Apetlon im Burgenland nahe Neusiedl am See (Österreich) seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst galt, liegt auf dem Friedhof in Hatzfeld begraben.

Auch für Becker selbst, der aus dem Hatzfelder Stadtteil Lindenhof kommt, war es eine Herzensangelegenheit, die Identität des gefallenen Soldaten nach mehr als 73 Jahren aufzuklären. Dabei half ihm auch der Diebstahl der Hatzfelder Gedenktafeln mit den Namen der Kriegstoten vor einem Jahr. Auf die neuen Tafeln, die mittlerweile an der Emmauskapelle angebracht sind, nahm Becker, der die Schicksale aller 125 Opfer recherchiert hat, nun auch Josef Gabor auf und suchte dafür nach dessen Herkunft.

Gabor war im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Hatzfeld stationiert und kam beim Bombenangriff am 28. März 1945 mit vier anderen ums Leben. Gabor wurde auf dem Hatzfelder Friedhof begraben. Allerdings unter dem Namen Josef Cabuor, wie noch heute auf dem Grabstein steht. „Deshalb sind wir nicht weitergekommen“, sagt Becker.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Kassel half dem Lindenhöfer bei seiner Suche weiter und konnte über das Geburtsdatum Josef Gabors – bei seinem Tod 37 Jahre alt – die Identität aufklären. „Es hat mich echt gefreut, dass wir das der Familie jetzt mitteilen konnten“, sagt Becker. Auf einer Gedenktafel für die Kriegsopfer in seiner Heimat Apetlon steht Gabor als „vermisst“.

Brief an die Enkeltochter

Die Stadt Hatzfeld hat das Soldatengrab und die neue Gedenktafel in Hatzfeld fotografiert und einen Brief an die Enkeltochter in Österreich geschickt, berichtet Bürgermeister Dirk Junker. Wann und wie die Familie das Grab Josef Gabors neben der Emmauskapelle besuchen wird, stehe noch nicht fest. Auf den Gedenktafeln, die nach dem Diebstahl neu erstellt wurden, steht Josef Gabor übrigens auch noch mit falschem Namen: Gabuor. Als die Steinplatten beschriftet wurden, war der richtige Name – ohne u – noch nicht bekannt.

Wie berichtet, kosten die Tafeln rund 11.000 Euro. Zur Finanzierung soll auch das Benefizkonzert dienen, das die Reservistenkameradschaft Hatzfeld am 21. August mit dem Heeresmusikkorps Kassel im Bürgerhaus ausrichtet. Und die Reservisten wollen den Platz vor den Tafeln an der Emmauskapelle bis zum Volkstrauertag pflastern, kündigt Herbert Becker als Kassenwart an. Bei der Gedenkveranstaltung im November wird Josef Gabor, der lange unbekannte Soldat, sicherlich besondere Aufmerksamkeit bekommen.

Josef Gabor gehörte im Zweiten Weltkrieg einer Gruppe von etwa 20 Soldaten an, die im Winter 1944/45 in Hatzfeld Sprengköpfe auf den Treibsatz deutscher V2-Raketen montierten. „Das war höchst geheim“, erzählt Herbert Becker, der sich intensiv mit der Hatzfelder Geschichte beschäftigt hat.

Diese „Ergänzungsstelle Carmen“ befand sich an der Bahnstrecke zwischen Hatzfeld und Beddelhausen. Die Raketen wurden mit der Eisenbahn angeliefert, die Sprengköpfe lagerten im Schutz hoher Bäume und unter Tarnnetzen. Die Montage erfolgte in den Abend- und Nachtstunden, damit sie tagsüber bei Aufklärungsflügen der Alliierten nicht entdeckt wurden. Anschließend wurden die Raketen mit der Bahn zur Abschussstelle im Westerwald gebracht.

Die Soldaten waren damals bei Privatleuten in Hatzfeld untergebracht, Josef Gabor wohnte in der Obergasse unterhalb der Kirche. Am Nachmittag des 28. März 1945, einen Tag, bevor die Amerikaner in Hatzfeld einmarschierten, bombardierten englische Kampfflugzeuge den Ort. Sie wollten die Brücke über die Eder zerstören, trafen aber Häuser in der Oberstadt. Fünf Menschen starben – darunter Josef Gabor. Die vier anderen waren Katharina Schmitt, Karl Petri, Flüchtling Peter Hillmanns und Werner Schneider, hat Herbert Becker recherchiert. Auch ihre Namen stehen auf den neuen Gedenktafeln.

Einen Tag später, am 29. März 1945, fiel den Amerikanern bei Bromskirchen der Eisenbahnbatteriezug mit zehn V2-Raketen in die Hände – inklusive Bedienungsanleitungen. „Die Erbeutung dieses Zuges wurde auch in alliierten Wochenschauen thematisiert“, erzählt Becker. „Drei Tage später ließen die Amerikaner den wertvollen Beutezug nach Antwerpen bringen. Von dort wurde die Ladung nach Amerika verschifft und trug damit wesentlich dazu bei, die amerikanische Raketentechnik aufzubauen. Bis dahin war den Amerikanern die V2 nur aus Bruchstücken nach dem Einschlag bekannt.“

Die Bahntrasse zwischen Hatzfeld und Beddelhausen ist heute Radweg. Wo die Raketen montiert wurden, ist ein Rastplatz. Herbert Becker, der aus dem Stadtteil Lindenhof kommt, erinnert sich noch an die Baracken, die auch nach dem Krieg noch im Wald standen. „Später wurde da noch Munition gefunden.“