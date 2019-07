Hatzfeld feiert 175 Jahre Kinderfreundeverein und 30 Jahre Verein für Burg- und Heimatgeschichte 

In Hatzfeld wurde am Wochenende das 175. Kinderfest gefeiert. Dabei standen Aktionen und Spiele für die Kinder im Mittelpunkt.

Neben vielen Musikdarbietungen fand am Sonntag auch ein großer Festumzug zum Thema „Alle Jubeljahre“ mit 20 Fußgruppen und Wagen der örtlichen Vereine statt.

Diesmal gab es zum Kinderfest auch gleich ein Doppeljubiläum zu feiern. Der Kinderfreundeverein unter Leitung von Jens Schreiner wurde 175 Jahre und der Verein für Burg- und Heimatgeschichte unter Leitung von Mario Schmitt wurde 30 Jahre.

Beide Vereine organisierten diesmal sehr erfolgreich zusammen das Kinderfest. Das Fest wurde am Samstagabend offiziell eröffnet am Rathausbrunnen mit den Möllenbach Musikanten und den Hatzfelder Chorsängern. Dann ging es mit einem Fackelzug zum Festplatz. Dort wartete schon die Rock’n Roll Band „Boptown Cats“, die mit ihrer Musik für super Stimmung im Festzelt sorgten.

Einige Frauen trugen Petticoat und die Männer Hemden mit Hosenträgern. Am Nachmittag zuvor hatte es schon einen Familiengottesdienst im Festzelt gegeben. Anschließend gab es Kinderspiele für die Kleinen wie Springen auf der Hüpfburg, Sandbuddeln, Glitzer Tattoos malen, Edelsteine sieben und Ponyreiten. Diesmal war auch ein Glücksrad aufgebaut, wo es von Hatzfelder Firmen gesponserte Produkte als Gewinne gab.

Die größeren Kinder konnten Slacklinelaufen, die Schießbude besuchen oder auf Dosen werfen. Viel Andrang gab es immer am Kleinkinder-Karussell, am Nostalgie Kettenkarussell und an den Eis, Ess- und Süßigkeiten Buden. Höhepunkt am Sonntag war der Festzug, der von der Möllenbachschule aus, durch die Hatzfelder Straßen zum Festplatz an der Eder zog.

Für die musikalische Begleitung sorgte das Tambourkorps Wittgenstein Dotzlar, die später auch im Zelt noch ein Konzert gaben, ebenso wie die Egerländer 6 Kapelle. Der Festzug wurde von den Verantwortlichen des Kinderfreundevereins und der Städtischen Gremien angeführt. Der Verein für Burg- und Heimatgeschichte war wieder mit seinem Wagen der Burg dabei, von dem einige Ritter und Burgfräulein in Gewandung die Zuschauer grüßten. Viel Applaus erhielten die bunten Fußgruppen, wie die Kinder der Tagesstätte, die Choriose Stadtkapelle, die Grazy-Ladies, die Gromelmonster oder der bunt beschirmte Kirchvorstand.

Bei den Motivwagen beeindruckte das Propeller Flugzeug der Alten Herren, der riesige Trabbi-Nachbau, die Burg der Disney-Prinzessinnen, der fahrbare Edeka-Laden und die vielen Schlepper der Schlepperfreunde aus den verschiedenen Jahrzehnten.

Das Fest klang am Montag mit einem Frühschoppen aus. Der Dank der Organisatoren geht an alle Helfer und die Sponsoren die zum Gelingen beigetragen haben.

Von Regina Hartmann