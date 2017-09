Hatzfeld installiert neue E-Bike-Ladesäule am Eder-Radweg

Direkt am Radweg: (von links) EWF-Geschäftsführer Stefan Schaller und Bürgermeister Dirk Junker hoffen, mit der Ladestation den Tagestourismus in Hatzfeld ankurbeln zu können. Auch Einwohnerin Marion Schneider freut sich über die neue Lademöglichkeit für ihr E-Bike.

Hatzfeld. Strom fürs Elektrofahrrad gibt es in Hatzfeld jetzt auch unterwegs: Direkt am Eder-Radweg hat die Stadt eine E-Bike-Ladesäule installiert.

Unterstützt wurde sie dabei von dem Energiedienstleister Energie Waldeck-Frankenberg (EWF). „Durchgangstouristen können hier bei Bedarf den Akku ihres E-Bikes aufladen“, erläutert Bürgermeister Dirk Junker.

Die Station ist mit drei separaten Schließfächern ausgestattet, in denen sich Steckdosen zum Laden der Akkus befinden. Außerdem bieten die Fächer Stauraum für Fahrradhelme und Rucksäcke. Gegen einen Münzpfand können sie kostenlos genutzt werden.

Von der Ladestation verspricht sich die Stadt Hatzfeld viel: Sie soll sowohl den Tagestourismus ankurbeln als auch den Eder-Radweg an diesem Abschnitt aufwerten. Insgesamt erstreckt sich der Radweg über 169 Kilometer durch Nordrhein-Westfalen und Hessen. Mit der neuen Station in Hatzfeld gibt es an der gesamten Strecke nun zwölf Möglichkeiten, kostenlos Strom zu tanken. Die von Hatzfeld aus nächstgelegene Ladestation für E-Bikes befindet sich in Battenberg, also etwa elf Kilometer entfernt.

Wie lange es dauert, den Akku eines E-Bikes aufzuladen, ist modellabhängig. Je nach Leerstand des Akkus kann das Laden zwei bis acht Stunden in Anspruch nehmen. Daher geht die Stadt davon aus, dass die Säule nur für das kurzfristige Laden im Bedarfsfall genutzt wird. Die Wartezeit können Radfahrer in Hatzfeld mit einer Stärkung beim Bäcker oder einem Einkauf in der Apotheke überbrücken, empfiehlt der Bürgermeister. Auch eine Pizzeria ist zu Fuß zu erreichen.

Problematisch werde es nur am Sonntag, räumt Junker ein, wenn sämtliche Einkaufsmöglichkeiten im Ort geschlossen seien. In solchen Fällen biete sich eine Besichtigung der Burgruine oberhalb von Hatzfeld an. Das Image von E-Bikes hat sich extrem gewandelt. „Vor ein paar Jahren noch waren sie als Hilfsmittel für Behinderte verschrien. Jetzt werden sie immer mehr als Sportgerät benutzt“, sagt Stefan Schaller, Geschäftsführer der EWF.

Der Trend zum E-Bike werde sich seiner Meinung nach weiterhin fortsetzen. Schon lange gehörten E-Bikes auch in Hatzfeld zum Stadtbild dazu, so Junker. Viele Einwohner würden eines besitzen und gerne benutzen.

Eine von ihnen ist Marion Schneider. Die Hatzfelderin ist seit drei Monaten begeisterte E-Bike-Fahrerin. „Ich wollte mich sportlich betätigen“, verrät sie. „Das E-Bike ist dafür ideal, denn in unserer Region geht es ja nicht immer flach zu.“ Seitdem fährt sie jeden Tag bis zu einer Stunde Fahrrad, wenn die Sonne scheint.

Jetzt, wo es die neue Station gibt, holt Schneider ihr elektrisches Rad möglicherweise noch öfter aus der Garage. Denn auch die eigenen Bürger sollen die Hatzfelder Ladesäule benutzen können. „Man muss die Leute bewegen, damit sich die Leute bewegen“, so Bürgermeister Dirk Junker.